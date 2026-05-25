Pożar wagonu z siarką pod Kołem
Zgłoszenie o pożarze wagonu wielkopolscy strażacy odebrali o godzinie 9:18. Wynikało z niego, że doszło do pożaru wagonu w pociągu towarowym przewożącym siarkę w miejscowości Babiak w powiecie kolskim. Palił się jeden z czteredziestu wagonów.
- Pożar już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych - mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Z powodu pożaru ruch pociągów w tym obszarze jest tymczasowo zawieszony.
