Poznań Pożar wagonu z siarką pod Kołem Filip Czekała

Pożar wagonu z siarką Źródło zdj. gł.: KW PSP Poznań

Zgłoszenie o pożarze wagonu wielkopolscy strażacy odebrali o godzinie 9:18. Wynikało z niego, że doszło do pożaru wagonu w pociągu towarowym przewożącym siarkę w miejscowości Babiak w powiecie kolskim. Palił się jeden z czteredziestu wagonów.

- Pożar już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych - mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Z powodu pożaru ruch pociągów w tym obszarze jest tymczasowo zawieszony.