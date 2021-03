Odnaleźli zaginioną teczkę z akt sprawy księdza Dymera. Są w niej dane świadków

Poszukiwania tomu

"Wstępne ustalenia wskazują, że do zaginięcia tomu akt doszło na terenie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie" - poinformowała na portalu społecznościowym. Dodano także, że ustalane są okoliczności zaginięcia akt i osoby za to odpowiedzialne.

- Te akta dotarły z prokuratury do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, by później wrócić do prokuratury. Potem kolejny raz zostały odesłane z prokuratury do sądu – mówił "Gazecie" sędzia Strączyński.