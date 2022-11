Ciało noworodka w zamrażarce. Prokuratura: 16-latka urodziła około tygodnia przed odnalezieniem zwłok

Ciało noworodka odnaleziono w zamrażarce w jednym z mieszkań w miejscowości Stanowo (Pomorskie). Jak ustalili śledczy, chłopiec "urodził się żywy i zdolny do życia", a przyczyną jego śmierci był "wstrząs krwotoczny spowodowany licznymi obrażeniami". Matką dziecka jest 16-letnia dziewczyna. Materiały ze śledztwa zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Ukryte w zamrażarce ciało noworodka znaleziono w niedzielę (6 listopada). Jak przekazała w środę Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, matka to 16-letnia dziewczyna. Do porodu doszło około tygodnia przed odnalezieniem zwłok.

"Z wstępnej opinii sporządzonej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że noworodek płci męskiej urodził się w 9. miesiącu żywy i zdolny do życia. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci był wstrząs krwotoczny spowodowany licznymi obrażeniami" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Sąd zadecyduje, czy 16-latka może odpowiadać jak dorosła

Wawryniuk dodała, że materiały dotyczące nieletniej zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Kwidzynie.

Prokurator zgłosił się do postępowania jako strona oraz wniósł o przesłuchanie 16-latki jako sprawcy czynu z art. 148§ 1 k.k ("Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności"), zastosowania środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich oraz dokonanie ustaleń, czy nieletnia nie dopuściła się czynu z art. 149 k.k ("Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu").

"Prokurator wniósł nadto, o to by w przypadku stwierdzenia, iż nieletnia dopuściła się czynu z art. 148 §1 k.k. Sąd dokonał ustaleń zgodnie z art. 10 § 2 k.k., czy może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, a w przypadku dokonania takich ustaleń, przekazanie sprawy Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku do prowadzenia" - czytamy w komunikacie.