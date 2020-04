"Psy czy koty są uzależnione dziś tylko od naszej dobrej woli". Zebrali tony karmy dla zwierząt

Zachodniopomorscy terytorialsi zorganizowali zbiórkę karmy dla psów i kotów. Udało im się uzbierać prawie trzy tony pożywienia dla czworonogów. Teraz trafi do schronisk i właścicieli zwierząt.

Podobnie myśleli koledzy rzecznika z brygady i postanowili pomóc. - To był pomysł żołnierzy. Wiedzą, jak w tej kryzysowej sytuacji zwierzęta są osamotnione i uzależnione tylko od pomocy człowieka - mówi dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak. - Ponad tydzień temu skrzyknęli się wraz z podchorążymi z Akademii Wojsk Lądowych i zaczęli zbierać karmę dla zwierząt. Jestem z nich dumny. To wrażliwi, młodzi ludzie – dodaje dowódca.

TOZ rozdysponuje

Zbiórka toczyła się dwutorowo – terytorialsi sami kupowali karmę, a z drugiej strony szukali sponsorów. W sumie uzbierali prawie trzy tony karmy dla psów i kotów, mokrej i suchej. - Nie można obojętnie przechodzić obok cierpienia zwierząt. Pomagamy ludziom w różnych formach i ta pomoc jest usystematyzowana, ale psy czy koty są uzależnione dziś tylko od naszej dobrej woli. Pojechałem do sklepu i kupiłem kilkadziesiąt kilo pokarmu dla zwierząt, bo uważam, że tak trzeba – rzecznik przytacza słowa jednego z żołnierzy, który chce pozostać anonimowy, bo, jak sam twierdzi, "nie chce reklamy".

- Pierwszy transport z żywnością dla psów i kotów trafił we wtorek do schroniska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kiczarowie pod Stargardem. TOZ posiada co prawda jeszcze jedzenie dla swoich podopiecznych, ale już dla tych zwierząt, którymi opiekuje się na odległość jedzenia brakuje – wyjaśnia Górka.