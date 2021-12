Gdańsk. 10-latek z koronawirusem pod respiratorem. Apel lekarzy: by nie narażać najmłodszych szczepcie siebie i dzieci

W gdańskim szpitalu w ciężkim stanie leży 10-letni chłopiec zakażony koronawirusem. Pomorscy lekarze zauważają, że coraz więcej młodych ludzi ciężko przechodzi chorobę COVID-19. Dlatego medycy apelują: - By nie narażać najmłodszych szczepcie siebie i dzieci.

Na gdańskiej pediatrii o życie walczy 10-latek zakażony COVID-19. – Pacjent trafił do nas w ciężkim stanie. Ma ciężkie zapalenie płuc. Jest pod respiratorem. To niestety przykład na to, że wirus atakuje także młode osoby – przekazała nam Krystyna Koziełło-Stanke ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Chłopiec ma choroby towarzyszące.