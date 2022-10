Pożar w domu seniora, trzy osoby podtruły się dymem

czytaj dalej

To dobry dzień dla Polski. Mam nadzieję, że my Polacy zapiszemy się w historii inwestycji w energetykę jądrową pod względem szybkości realizacji - powiedział w "Faktach po Faktach" były minister gospodarki Janusz Steinhoff. Jakub Wiech z serwisu Energetyka24 stwierdził, że budowa elektrowni jądrowej to przedsięwzięcie szalenie kompleksowe, które wymaga równoległych działań na różnych płaszczyznach. - To przedsięwzięcie musi być czymś ponadpartyjnym - zaznaczył.