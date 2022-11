Mieszkała z dwuletnią córką w namiocie. Interwencja Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie kobiety, która razem z dwuletnią córką mieszkała w namiocie w Gdańsku. 24-latka zamieszkała ostatecznie w schronisku dla bezdomnych. Jej córka nadal jest w szpitalu, ale później - decyzją sądu - ma trafić do rodziny zastępczej. - Musimy dbać o to, by prawo dziecka do wychowania w rodzinie i do minimalnych warunków socjalnych były zrealizowane - przekazał Mikołaj Pawlak.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak przekazał, że sprawa 24-letniej kobiety i jej dwuletniej córki jest cały czas monitorowana. - Z jednej strony trzeba sprawić, żeby dziecku żadna krzywda się nie przytrafiła. Z drugiej strony trzeba sprawdzić sytuację mamy i tutaj właśnie w tej sprawie będziemy wspierali tę rodzinę, bo musimy dbać o to, by prawo dziecka do wychowania w rodzinie i do minimalnych warunków socjalnych były zrealizowane – tłumaczył.

Pawlak podkreślił, że sprawa musi zostać dokładnie zbadana. - Ta sprawa jest od trzech dni w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Wystąpiliśmy już do sądu, prokuratury i do instytucji miasta Gdańska o wszystkie informacje. Do sprawy rodzinnej na pewno przystępuję i będę zabierał głos, by ustalić, jakie były podstawy zachowania poszczególnych instytucji – powiedział.

Bezdomna kobieta mieszkała z dwuletnią córeczką w namiocie Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Dwuletnia dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Po jego opuszczeniu - decyzją sądu- zostanie umieszczona w rodzinie zastępczej lub w pogotowiu rodzinnym. Matka dziewczynki trafiła do ośrodka dla bezdomnych kobiet w Gdańsku. Miasto zapewniło, że będzie mogła skorzystać z pomocy psychologicznej oraz narzędzi aktywizujących.

Interwencja i zarzuty dla matki

W poniedziałek 21 listopada dwuletnia dziewczynka wraz z matką została zabrana z namiotu, który znajdował się w lesie przy al. Jana Pawła II w Gdańsku. Dwa dni później kobieta została przesłuchana przez prokuratora i usłyszała zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

- Kobieta usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 160 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego. Jako osoba, na której ciążył obowiązek opieki nad dwuletnim dzieckiem, wykonywała tę opiekę w sposób nienależyty, zamieszkując w okresie od października do 21 listopada w namiocie z dwuletnią córką w warunkach temperatury ujemnej, co spowodowało u dziecka rozstrój zdrowia na czas poniżej siedmiu dni w postaci ostrego zapalenia gardła i nosa - przekazała nam wtedy Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dodała, że dziecko, przebywając w tym warunkach, było narażone na poważniejsze skutki w postaci "cięższego rozstroju zdrowia bądź ciężkich obrażeń w postaci choroby układu oddechowego".

Mieszkała z dwuletnią córką w namiocie. Dziecko trafi do rodziny zastępczej 23.11| Zadecydował sąd w Gdańsku. TVN24

W środę Sąd Rejonowy w Gdańsku odrzucił wniosek prokuratury, która chciała tymczasowego aresztu dla kobiety, i zdecydował o zastosowaniu wobec niej dozoru policyjnego.

W czwartek, po interwencji i pomocy lokalnych dziennikarzy, matka dziecka trafiła do ośrodka.

Za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia grozi do 5 lat więzienia.

Po wstępnym badaniu dziewczynki lekarz stwierdził, że jest wychłodzona, głodna i ma infekcję górnych dróg oddechowych Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Autor:MAK/gp

Źródło: PAP/TVN24