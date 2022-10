Zwiedzał świat wannolotem, dzięki aparacikowi przenosił się w czasie. 65. urodziny Tytusa

Tytus pojawił się w drugim odcinku. Spotykają go w rakiecie, znajduje się na pokładzie jako małpa doświadczalna. Pierwsze co robi, to daje fangę w nos Romkowi, który zagląda do jego kajuty. Ten przestraszony ucieka, będąc przekonany, ze to duch pana Twardowskiego. W kolejnej ramce Tytus tłumaczy mu, że myślał, że to jakiś kolejny profesor, który chce mu zrobić zastrzyk.