Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula poinformowała, że po wielu miesiącach spotkań, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego projekt ustawy o związkach partnerskich został wpisany do wykazu prac rządu.

Pełczyńska-Nałęcz: Polacy tego potrzebują

Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała w "Faktach po Faktach", że Polska 2050 jest "za związkami partnerskimi, za tak zwaną małą pieczą, czyli przysposabianiem dzieci, które już są w związku, dlatego że to jest dobre dla tych dzieci, nie adopcja dzieci zupełnie z zewnątrz i nie ma nic przeciwko, żeby ludzie godnie, w takim miejscu, gdzie będą się czuli odświętnie, te związki partnerskie zawierali".

- Wiemy, że żeby ta ustawa przeszła, potrzebna jest większość i rozmawiamy z PSL. Przekonujemy, żeby realistycznie to poszło do przodu. Widzimy naszą rolę w ten sposób, żeby mając bardzo jasne stanowisko tutaj, równocześnie wykorzystać nasze dobre relacje z PSL do tego, żeby ich przekonać, bo to jest dobre rozwiązanie - mówiła ministra. - Dzisiaj naprawdę Polacy tego potrzebują - oceniła.