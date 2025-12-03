Logo strona główna
Polska

Jest bohaterem kultowego filmiku. Teraz potrzebuje pomocy

Artur Rogalski
Żołnierz od "Andrzeju, nie denerwuj się" potrzebuje pomocy. Trwa internetowa zbiórka
"Andrzeju, nie denerwuj się" - to słynne zdanie z kultowego filmiku sprzed lat. Teraz jego autor sam potrzebuje pomocy. Pan Artur zachorował na stwardnienie zanikowe boczne. Jego syn zorganizował zbiórkę na leczenie. Siła filmu i siła pomocy są ogromne. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Autor nieznany, jakość nagrania już nie ta i słowa, które zapadły w pamięć milionom Polaków. - Andrzeju, nie denerwuj się - mówi jeden z żołnierzy. - Jak mam się nie denerwować - odpowiada chorąży Andrzej, który w żołnierskich i męskich słowach wyraża dezaprobatę wobec tego, kto kierowcą czołgu był, bo błotnik od wozu został uszkodzony.

Mężczyzna, który go uspokaja to pan Artur. - Zaraz wyklepiemy - zapewnia. - No to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie - oferuje chwilę później. - Takiego błotnika już nie dostanę - martwi się Andrzej. - No to kupimy spraya i będziemy malować - zapewnia Artur.

- Nie można takich rzeczy zapomnieć. Chciałbym nadmienić, że za jakieś dwa miesiące będzie okrągły jubileusz, będzie dwadzieścia lat od tego momentu - mówi dzisiaj Artur Rogalski, autor kultowych słów skierowanych do chorążego Andrzeja.

Zbiórka dla żołnierza od "Andrzeju, nie denerwuj się"

Dziś jest emerytowanym żołnierzem. Poświęcił trzy dekady swojego życia wojsku. - Ja sobie w życiu wojskowym i osobistym zawsze radziłem. Mniej, gorzej, słabiej, ale radziłem sobie. No to jest problem - mówi Rogalski, bo w jego życiu pojawił się wróg, którego pokonać się nie da.

- Konkretne badania, które przeprowadziłem w kwietniu, dały obraz tego, że jest to jednoznacznie stwardnienie zanikowe boczne - wyjaśnia Rogalski.

To choroba neurodegeneracyjna, która powoli i nieubłaganie odbiera kontrolę nad całym ciałem. - Dochodzi do uszkodzenia dróg ruchowych, czyli tych które odpowiadają za ruchy kończyn, ruchy mięśni oddechowych, mięśni odpowiedzialnych za połykanie czy mówienie - wylicza neurolog dr Maciej Czarnecki.

U pana Artura pierwszym objawem był słabszy uścisk w lewej dłoni, pojawił się zanik mięśni. - W tej chwili mam już problem z obydwoma ramionami, nie tylko dłońmi, ale całymi ramionami. Już pewnych czynności nie wykonuję samodzielnie. Jest mi stale potrzebny opiekun, żona się mną opiekuje - mówi.

Diagnoza była ciosem dla najbliższych, ale syn pana Artura wpadł na pomysł założenia internetowej zbiórki pieniędzy na rehabilitację, sprzęt potrzebny w najbliższej przyszłości i leki. - W życiu bym nie pomyślał, że taki memowy filmik tak nam pomoże - przyznaje Karol Rogalski.

"Tata jest w szoku"

Po informacji o tym, że pan Artur jest autorem kultowego zwrotu zadziała się internetowa magia, bo zwrot, który zadomowił się w memach i popkulturze, zadziałał jak katalizator wsparcia. - Tata jest w szoku. Nie oczekiwał takiej pomocy - mówi syn emerytowanego żołnierza.

- I rzeczywiście bardzo poruszyła ich historia pana Artura, którego znali tylko z tego legendarnego "Andrzeju, nie denerwuj się". A teraz ten bohater, mamy go z krwi i kości, z jego całym życiem i okazuje się, że potrzebuje wsparcia - mówi Natalia Zdrojewska z pomagam.pl.

Autorka/Autor: Maciej Zalewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska i ŚwiatWojsko Polskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica