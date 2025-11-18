Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czarzasty przed głosowaniem. "Są tylko dwie wersje"

18 0830 sejm setki-0003
Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami przed wyborem nowego marszałka Sejmu
Źródło: tvn24
- Są tylko dwie wersje, albo zostanę, albo nie, więc na każdą trzeba być przygotowanym - powiedział przed dzisiejszym wyborem nowego marszałka Sejmu przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Zapytany, czy oznacza to obawę o wynik głosowania, Czarzasty odparł, że "nie ma niepewności, tylko jest rozsądek".

- Nie można zakładać, że się zostanie na 100 procent, bo można zostać prezydentem, albo można nie zostać prezydentem, można zostać marszałkiem, albo nie - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Jak stwierdził, "nic się nie stanie złego ani w jednej, ani w drugiej wersji".

- Oczywiście dobrze by było, gdyby największy klub miał rozsądnego, mądrego wicemarszałka - dodał.

Zapytany, czy ma listę decyzji do podjęcia od razu po objęciu urzędu lub pierwszych zmian względem swojego poprzednika, Czarzasty odparł: - Wszystko mam, ale jeżeli to się zdarzy, to będę informował o tym na konferencjach prasowych.

CZYTAJ TEŻ: Wkracza "inteligentna bestia" Czarzasty. "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty - współprzewodniczący Nowej Lewicy.

CZYTAJ TEŻ: "Antypolityk", który wszedł do polityki. Co zostawia po sobie Szymon Hołownia

Do zmiany marszałka dojdzie na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się o godz. 11. Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Autorka/Autor: mgk/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SejmWłodzimierz CzarzastyLewica
Czytaj także:
Trzeba będzie przepompować paliwo
Na drodze leżą dwie cysterny. Trwają utrudnienia w ruchu
Olsztyn
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego w lesie, trafił do policyjnej celi
WARSZAWA
czarzasty
Nowy marszałek Sejmu wybrany
Polska
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
WARSZAWA
Autorzy napisu "referendum" przed sądem
Chwycili za kredę, przypomnieli o referendum. Staną przed sądem
Opole
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
"ABW czy SKW zbadają sprawę kamery w pobliżu uszkodzonych torów"
WARSZAWA
imageTitle
Selekcjoner Włochów wściekły na zasady kwalifikacji na mundial
EUROSPORT
PIS OPUSZCZA SALE
"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej
Polska
Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. Ostatni raz tak było kilka lat temu
BIZNES
Jacek Dobrzyński
Kto zlecił akty dywersji? "Chcieliby wiedzieć, za jakie sznurki nasi funkcjonariusze ciągną"
Najnowsze
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
METEO
Interwencja policji po odkryciu zwłok
Ciało na ulicy. Zarzuty dla czterech osób
Poznań
Tadeusz P. został na salę rozpraw doprowadzony przez policyjnych konwojentów
Były policjant odpowiada za dwa zabójstwa. Wiadomo, co dalej z aresztem
Rzeszów
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
BIZNES
imageTitle
Fatalne wiadomości dla Spurs. Szansa dla Sochana
EUROSPORT
1 godz 6 min
pc
"Ciekawa postać". Wiemy, kto ma zostać szefem Kancelarii Sejmu
Podcast polityczny
Kierowca był pod wpływem alkoholu
Pijany i bez uprawnień jechał do dziewczyny. Zatrzymali go dwa razy
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
WARSZAWA
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły
WARSZAWA
Nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego
Nadzwyczajne spotkanie w sprawie aktów dywersji. Trwało około godziny
Polska
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
BIZNES
książka biblioteka
Znamy słowo roku 2025. Opisuje często "niezdrowe i intensywne" relacje
Kultura i styl
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
Rzeszów
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
WARSZAWA
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
WARSZAWA
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
BIZNES
Wyszła z domu, na dwa dni utknęła na bagnistym terenie
Znaleźli ją po dwóch dniach. "200 metrów od domu, po kolana w błocie"
Lublin
Roger Wicker
Amerykański senator skomentował sabotaż na polskiej kolei
Polska
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem i uwięzili. "Wykorzystał moment nieuwagi", dotarł do szpitala
Katowice
Prezydent Donald Trump
Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica