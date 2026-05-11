Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ziobro w USA. Były prezydent: ucieczka to ucieczka

Rozmowa Piaseckiego - Aleksander Kwaśniewski
Ziobro w USA. Były prezydent: ucieczka to ucieczka
Źródło: TVN24
Ta ucieczka to jest mocny argument w kampanii - powiedział Aleksander Kwaśniewski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Komentował wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Zwracał przy tym uwagę, że sprawę polityka PiS "trzeba zostawić prawu, a nie polityce".

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, w rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika, potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej polityka na lotnisku Newark w New Jersey widział internauta Kontaktu24.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy wyjazd byłego szefa resortu sprawiedliwości do USA jest bardziej niewygodny dla koalicji rządzącej czy PiS. - Przede wszystkim dla PiS i dla prawicy. To jest ucieczka od odpowiedzialności. I czyni to (były) minister sprawiedliwości (...) ucieczka jest ucieczką - odpowiedział.

- Z punktu widzenia opinii publicznej i z punktu widzenia obozu demokratycznego ta ucieczka to jest mocny argument w kampanii, że: jesteście tymi, którzy kradli i którzy nie mają odwagi odpowiedzieć za te czyny - kontynuował gość TVN24.

Jak dodał, "z punktu widzenia prostego wyborcy, minister sprawiedliwości, który nie ma odwagi przyjechać do swojego kraju, gdzie był najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości, co warto powiedzieć, to śmierdzi z daleka". 

Kwaśniewski: Ziobro potrzebuje dobrych i kosztownych adwokatów

Były prezydent był też pytany, co by radził koalicji rządzącej w sprawie Ziobry. Jak powiedział, "trzeba to zostawić prawu, a nie polityce". - Prawo ma działać, jest równe wobec wszystkich. Natomiast w rozmowach politycznych nie przesadzałbym z tym tematem - mówił i podkreślił, że na marginesie rozmów z administracją Trumpa należy o tym mówić, ale "nie oczekując jakichś nadmiernych reakcji strony amerykańskiej".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli okaże się, że Ziobro przebywa w USA na stałe, to strona polska zwróci się o jego ekstradycję. 

Kwaśniewski ocenił wobec tego, że Ziobro potrzebuje "dobrych adwokatów, którzy są niezwykle kosztowni". - Z drugiej strony polski rząd, który będzie żądał ekstradycji, też musi być przygotowany na niezłe wydatki związane z dotarciem do dobrych prawników, którzy interes Polski będą przedstawiać - przekonywał. 

Pytany, czy w takim razie rząd powinien odpuścić, Kwaśniewski odparł: - Odpuszczać nie można, bo opinia publiczna, szczególnie ta głosująca na rząd, oczekuje działań, więc nie można powiedzieć, że czekamy na koniec kadencji Trumpa, bo to są dwa lata i parę miesięcy, a potem może być [wiceprezydent - red.] Vance. I co wtedy? - zauważył Kwaśniewski. 

Gość TVN24 zaznaczył, że "nie czyniłby z tego centralnej kwestii w relacjach polsko-amerykańskich w najmniejszym stopniu". 

Minister Żurek wydał nowe oświadczenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Minister Żurek wydał nowe oświadczenie

Jak Ziobro wjechał do USA? "Administracja Trumpa gra w jedną stronę"

Nie jest jasne na podstawie jakich dokumentów były minister wyjechał do USA. W grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej decyzją wojewody mazowieckiego unieważniono mu paszport

Były prezydent był w TVN24 pytany o ewentualne wsparcie administracji Trumpa w przekroczeniu granicy Stanów Zjednoczonych. - Wydaje się, że decyzja ma oczywiście charakter polityczny i jest związana z tym dramatycznym podziałem w Polsce. Administracja Trumpa gra w jedną stronę, gra zdecydowanie z prezydentem Nawrockim i z polską, twardą czy nawet najtwardszą prawicą - ocenił. 

Konrad Piasecki pytał także byłego prezydenta o to, czy Ziobro pojawi się w Polsce przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. - Procedury prawne będą trwały, będą kosztowne. Nic tu się nie wydarzy nagle. Zbigniew Ziobro będzie trwał do wyborów w Polsce. Wynik będzie rzeczywiście z jego punktu widzenia zasadniczy, ale on jest "na dwoje babka wróżyła". Wybory amerykańskie są dopiero później (…) więc nie, niczego nie przewiduję - odpowiedział. 

"Boję się aż myśleć, czy był jakiś deal"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Boję się aż myśleć, czy był jakiś deal"

FAKTY PO FAKTACH

Zarzuty dla Ziobry i Romanowskiego

Prokuratura sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów w prowadzonych od 2024 roku śledztwie dotyczącym nieprawidłowości funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Oskarżonym jest też jego był zastępca - poseł PiS Marcin Romanowski. Obaj do tej pory przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali ochronę międzynarodową od byłego premiera Viktora Orbana. 

Sytuacja polityków PiS zmieniła się po przejęciu władzy na Węgrzech przez Petera Magyara. Zaprzysiężony w sobotę węgierski premier już w kampanii politycznej zapowiadał, że jeśli zwycięży w wyborach, to dojdzie do ekstradycji polityków PiS. 

Jak ustalił dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak, lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski został "wyczyszczony" i "czeka na nowego najemcę". 

OGLĄDAJ: Ziobro przeczeka do wyborów? "Jest niewygodny dla PiS-u i prawicy"
pc

Ziobro przeczeka do wyborów? "Jest niewygodny dla PiS-u i prawicy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Aleksander KwaśniewskiZbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćUSADonald TrumpWęgry
Czytaj także:
imageTitle
Trafił równo z syreną. Polak bohaterem arcyważnego meczu w Turcji
EUROSPORT
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w światowej gosodarce
BIZNES
imageTitle
"Real w stanie śmierci klinicznej". Hiszpańskie media po El Clasico
EUROSPORT
Policja zatrzymała 57-latka
Wpadł podczas kontroli, wyrok usłyszał po 48 godzinach. Ekspresowa kara dla kierowcy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o uwolnieniu Poczobuta: Nawrocki poprosił mnie o pomoc
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent wręczy nominacje sędziowskie
Polska
Pingwiny magellańskie
Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski
METEO
imageTitle
Wypadek młodego żużlowca w Gnieźnie. Są nowe informacje o jego stanie zdrowia
EUROSPORT
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
BIZNES
28 min
pc
Bezglutenowa, bezlaktozowa, przeciwzapalna. Czy dieta leczy tarczycę?
Joanna Kryńska
Burza
Burze z silnym deszczem. Tu trzeba uważać
METEO
Egzamin ósmoklasisty 2025
Trzy ważne dni dla ósmoklasistów. To trzeba wiedzieć
Polska
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Krwawy atak na lekcji z psychologiem. Rusza apelacja w sprawie nożownika
WARSZAWA
Egzamin ósmoklasisty w SP nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim, 14 maja 2024 roku
Język polski jako pierwszy. Co czeka dziś ósmoklasistów?
Polska
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Boję się aż myśleć, czy był jakiś deal"
FAKTY PO FAKTACH
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
Polska
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Przecież nie zmartwychwstaną
Bartosz Żurawicz
Donald Trump
Iran odpowiedział, jest reakcja Trumpa
Świat
Pasażerowie wycieczkowca MV Hondius schodzą na ląd w bazie lotniczej Eindhoven w Holandii
Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"
Świat
Narges Mohammadi
Noblistka w szpitalu. "Musimy sprawić, że nigdy nie wróci do więzienia"
Świat
Miłosz Motyka
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA, ewakuacja wycieczkowca, Trump o odpowiedzi Iranu
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, burze
Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Ronnie O'Sullivan mistrzem świata seniorów w snookerze
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii
EUROSPORT
imageTitle
FC Barcelona - Real Madryt (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: ktoś Ziobrze pomógł
W Kuluarach
Burza, deszcz
Burze, ulewy i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica