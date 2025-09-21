Logo strona główna
Polska

"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu

Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
Arleta Zalewska: przed głosowaniem nad nocną prohibicją w Warszawie, odbyło się spotkanie radnych KO z udziałem Trzaskowskiego i Kierwińskiego
Źródło: TVN24
Przed głosowaniem w Warszawie nad nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu odbyło się spotkanie radnych KO z udziałem Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego - ujawniła w TVN24 reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska. Według jej informacji, premier Donald Tusk miał dać "zielone światło Kierwińskiemu" na "operację" przeciwko prezydentowi Warszawy.

Czwartkowa sesja Rady Warszawy przybrała nieoczekiwany obród. Warszawscy radni decydowali o przyjęciu uchwały, która wprowadzałaby na terenie stolicy w godzinach 23-6 zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Ostatecznie prezydent miasta Rafał Trzaskowski wycofał pierwotny projekt, a radni przyjęli stanowisko dotyczące pilotażu, zakładającego wprowadzenie zakazu jedynie w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?

Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?

Michał Istel

Echa głosowania nad ograniczeniem sprzedaży alkoholu w Warszawie

W niedzielnym programie "W kuluarach" dziennikarze Arleta Zalewska, Konrad Piasecki i Radomir Wit zdradzili kulisy, które stały za takim przebiegiem wydarzeń w stołecznym samorządzie. Arleta Zalewska ujawniła, że 10 dni przed głosowaniem (8 września) odbyło się nieoficjalne zebranie radnych Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Trzaskowskiego i szefa warszawskich struktur KO, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu miało być jednym z omawianych tematów na spotkaniu. - Z tego co usłyszałam, Rafał Trzaskowski powiedział, że tę sprawę trzeba jak najszybciej rozwiązać - wskazała Zalewska. Celem tego ruchu miało być - jak powiedziała reporterka "Faktów" TVN - "odebranie tlenu warszawskiej Lewicy", która postulowała wcześniej takie rozwiązanie, a w Warszawie stanowi dla KO konkurencję polityczną.

"Żyjemy w Alkopolsce. Na każdym szczeblu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żyjemy w Alkopolsce. Na każdym szczeblu"

- Najprostsza interpretacja, jaką słyszę, jest taka: jest z jednej strony Marcin Kierwiński, a z drugiej Rafał Trzaskowski. Kierwiński chciał pokazać Trzaskowskiemu, kto w Warszawie rządzi - mówił Konrad Piasecki. Dodał, że wydaje się ona "zbyt prosta", a na obrót wydarzeń złożyły się też inne czynniki.

Radomir Wit powiedział, że niektórych z radnych zaskoczyło to, że na sesję przyszli mieszkańcy i aktywiści. Część z nich protestowała przeciw podejmowanym decyzjom i reagowali na wystąpienia radnych. - Niektórych (radnych) to trochę scementowało w przekonaniu, że nie będziemy w takim razie pod dyktando tych, którzy do nas krzyczą cokolwiek zmieniać - mówił reporter TVN24.

Radomir Wit: radni w Warszawie zamierzają po końcu "pilotażu" w sprawie nocnej prohibicji, zamierzają wprowadzić ją w całej stolicy
Źródło: TVN24

- Słyszę, że teraz, żeby posklejać tę sytuację, to jak najszybciej wdrożą w tych dwóch dzielnicach zakaz nocnej sprzedaży, a później błyskawicznie rozszerzą na pozostałą część Warszawy - dodał Wit.

Premier Tusk "dał zielone światło Kierwińskiemu"

Arleta Zalewska powiedziała, że interpretacja o sporze między Kierwińskim i Trzaskowskim dominuje w szeregach Platformy Obywatelskiej. - Rozmawiałam z kilkoma posłami, z dwoma ministrami. Wszyscy mówią, że tak naprawdę za tym stoi głównie ten spór i to, że Marcin Kierwiński chciał pokazać Rafałowi Trzaskowskiego, gdzie jest jego miejsce - dodała.

Arleta Zalewska: premier Tusk dał zielone światło Kierwińskiemu w sprawie głosowania w Warszawie nad nocną prohibicją
Źródło: TVN24

- Na moje pytanie, co na to Donald Tusk i czy premier w ogóle miał świadomość tej sytuacji, usłyszałam, że było zielone światło dla Marcina Kierwińskiego, który sam tej operacji by nie zrobił, ale ta sprawa po prostu im wybuchła w rękach - ujawniła Zalewska.

OGLĄDAJ: "Kierwiński chciał pokazać Trzaskowskiemu, kto rządzi w Warszawie"
pc

"Kierwiński chciał pokazać Trzaskowskiemu, kto rządzi w Warszawie"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

TAGI:
WarszawaAlkoholRafał TrzaskowskiMarcin KierwińskiDonald TuskKoalicja ObywatelskaSamorządRada miastaRada Warszawy
