Jak zmieścić 1,6 miliona osób w kawalerce? Analizujemy fenomen

Szymon Żyśko
Łatwogang i Bedoes
Źródło: latwogang/youtube
Patodeweloperów rozczaruję już na początku - to nie jest poradnik dla was. Tyle osób w szczytowym momencie oglądało charytatywny stream Łatwoganga nadawany z 30-metrowej kawalerki na warszawskiej Pradze. Przez dziewięć dni większość z nas czuła się jej gośćmi. Prosty zryw "zbieramy na dzieciaki" stał się nie tylko polskim, ale światowym fenomenem. Zostało pobitych przynajmniej kilka rekordów Guinnessa. Jak to możliwe?Artykuł dostępny w subskrypcji

Z ekspertami z różnych dziedzin przyglądamy się akcji z ostatniego weekendu i próbujemy nazwać to, czego byliśmy świadkami. Czy taki sukces da się powtórzyć w przyszłości? Próbujemy - już nieco bardziej na chłodno - przyjrzeć się machinie, jaka została wprawiona w ruch i temu, co miało wpływ na jej szalony wynik.

Najbardziej chodliwa waluta

Autentyczność to pierwszy argument, jaki pada z ust wszystkich moich rozmówców. Podkreśla to zwłaszcza Wojciech Kardyś, ekspert od marketingu cyfrowego, znawca i badacz social mediów. - Wszyscy są sztuczni, wszyscy są instagramowi, wszyscy są tak samo "piękni", chcą być ekspertami, a my łakniemy właśnie autentyczności 23-letniego chłopaka, który z dobroci serca tworzy zbiórkę i w brudnym dresie przyjmuje największe gwiazdy - mówi.

Ten rodzaj szczerości w byciu sobą przekłada się również na format, który jest charakterystyczny dla twórczości streamerów i pokolenia Z, całkowicie wychowanego w cyfrowym świecie: nie ma reżysera, nie ma producenta, a scenarzystą może poczuć się każdy. - To młodzi ludzie mówili, co chcą oglądać, kogo zaprosić, pisali na żywo scenariusz wydarzenia swoimi komentarzami. A "Łatwo" je czytał i reagował, bo ma niesamowity słuch społeczny, był cały czas w kontakcie ze swoimi odbiorcami - tłumaczy Kardyś.

Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?

Potwierdza to Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna, które ze środowiskiem streamerów współpracuje od kilku lat, tworząc Gra Paczkę - charytatywny stream na rzecz Szlachetnej Paczki. Mówi, że nie jest specjalnie zaskoczony akcją Łatwoganga. - W ich świecie trzeba być prawdziwym. Twórcy cyfrowi budują niesamowicie zżyte społeczności ze swoimi widzami. To nie jest bierna widownia, ale ekosystem, tzw. nowe trzecie miejsce, pełnoprawna przestrzeń między domem a szkołą czy pracą, w której zawiązują się głębokie relacje. Mają swój wewnętrzny kod, swoją hierarchię i poczucie przynależności - komentuje. Zauważa, że Łatwogang to właśnie taki chłopak z sąsiedztwa, którego nie da się nie lubić: - Jest sympatyczny, ma szalone pomysły, a przy tym pozostaje mądry i wrażliwy. Z takimi ludźmi chce się być i coś razem robić.

- To z Łatwogangiem chcą utożsamiać się dzisiaj młodzi ludzie. Autentyczność jest dla nich absolutną walutą, niepodważalną wartością - mówi Wojciech Kardyś. I podkreśla, że tak właśnie wygląda bunt zetek wobec fejkowej rzeczywistości.

Progi rozpędzające

Czy jednak sama charyzma wystarczy? Akcji na pewno pomogło kilka sprytnych mechanizmów zastosowanych mniej lub bardziej świadomie. Ważnym czynnikiem budującym napięcie stały się progi, do których dobijali wpłacający. W świecie streamingu nie są one niczym odkrywczym. Każdy cel odblokowuje kolejny challenge (wyzwanie), w tym przypadku coś, co zrobi znana osoba.

Czytaj także:
Donald Trump
Amerykanie ocenili decyzję Trumpa. Sondaż nie zostawia złudzeń
Świat
Wypadek w Jednaczewie
Po wypadku porzucił auto. W środku był człowiek
Białystok
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
BIZNES
burza piorun blyskawica niebo chmury
Tutaj po majówce może zagrzmieć. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Zniszczone samoloty na lotnisku w Czelabińsku
Uderzenie w głębi Rosji. Ogromne straty
Świat
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
BIZNES
imageTitle
Wielki powrót faworyta. Dogrywka i niesamowity rzut w Toronto
EUROSPORT
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
BIZNES
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
METEO
16 min
3004_cnb_davies
Profesor Davies: Polacy chyba tego nie widzą, ale ja to widzę
Czarno na białym
Wypadek autokaru w Meksyku
Autokar z turystami wypadł z drogi, wiele ofiar
Świat
Donald Trump w Gabinecie Owalnym (23 kwietnia 2026)
Decyzja Trumpa, zapowiedź Nawrockiego, tragiczny wypadek
To warto wiedzieć
imageTitle
Rusza Speedway Grand Prix 2026. O której godzinie zawody w Landshut?
EUROSPORT
Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni
METEO
Udawał amerykańskiego żołnierza
USA wycofają część żołnierzy. Jest decyzja Pentagonu
Świat
imageTitle
Czegoś takiego w Crucible jeszcze nie było. Najdłuższa partia w historii
EUROSPORT
imageTitle
Gol na wagę utrzymania? Dramatyczna końcówka w Warszawie
EUROSPORT
imageTitle
Zmarzlik i spółka dostaną po kieszeni w nowym sezonie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki Idol Lewandowskiego włącza się do akcji Łatwoganga
EUROSPORT
Donald Trump
"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu
Świat
imageTitle
Niepoważne tłumaczenia i drakońska kara dla medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
"To byłaby wielka rzecz". Ministra: jeszcze w maju skierujemy wniosek
Polska
54 min
pc
Ich odrażająca współpraca trwała dwie dekady. Co łączyło Epsteina i Maxwell?
imageTitle
Świątek atrakcją w Rzymie. Trening w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Eksplozja w Yellowstone
"Największa erupcja od 2024 roku". Nagranie
METEO
imageTitle
Cios Piasta i szybka odpowiedź Korony
EUROSPORT
Elżbieta Tomczak skończyła w styczniu 100 lat. Nadal jest w świetnej formie
"Nie ograniczała się", dożyła 100 lat. Ilu ma rówieśników?
Piotr Krysztofiak
Andrzej Poczobut
Sikorski: będę do tego namawiał Poczobuta
Polska
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek urodzinowej trasy. Taka będzie pogoda
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica