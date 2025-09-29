Zbigniew Ziobro pojawił się na komisji śledczej ds. Pegasusa Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 12. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem, oraz chce ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup systemu.

Ziobro przed godziną 10.30 wylądował na lotnisku w Warszawie. Po wyjściu z samolotu został zatrzymany przez policję i przewieziony do Sejmu.

Zbigniew Ziobro zabrał głos w swojej sprawie w niedzielę wieczorem na antenie wPolsce24. - Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50 - przekazał. Polityk pojawił się rano na brukselskim lotnisku. Nie chciał odpowiadać na pytania korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego.

Wylot, pierwotnie zaplanowany na godzinę 7.50, opóźnił się - samolot do Warszawy wyleciał o godzinie 8.44. Samolot z posłem PiS wylądował na stołecznym lotnisku o godzinie 10.24. Tam policjanci - informując o postanowieniu sądu - zatrzymali Ziobrę.

Przesłuchanie Ziobry na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa ruszyło krótko o godzinie 12. Zaplanowano tylko jeden punkt - przesłuchanie polityka PiS. Wydarzenia skupione wokół przesłuchania relacjonujemy w tvn24.pl:

Prasa w oczekiwaniu na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa Źródło: PAP/Marcin Obara

Przed wylotem Ziobrze na lotnisku towarzyszył pracownik Telewizji Republika. Ziobro stwierdził, że "gdyby sądy faktycznie były niezależne, chciały być apolityczne i potrafiły rozstrzygać sprawy tak, jak stanowi polskie prawo i ich sumienie", to nigdy by się nie zgodziły na doprowadzenie żadnego świadka komisję ds. Pegasusa, "nawet gdyby nie było wątpliwości, co do legalności tego w rozumieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego".

Były minister, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to nieopublikowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

Policja przed domem Ziobry

Po godzinie 6 policja pojawiła się przed domem Ziobry w Jeruzalu. Funkcjonariusze kilkukrotnie dzwonili domofonem do domu, ale nikt nie odpowiedział oraz nie otworzył furtki.

Policja przed domem Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu Źródło: TVN24

- Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie - poinformowała młodsza aspirant Aneta Placek, oficer prasowa komendanta miejskiego Policji w Skierniewicach.

- Jeśli chodzi o czas oraz plan naszego działania, jest to taktyka policyjna i nie będę jej zdradzała - dodała, zaznaczając, że działania, które podejmuje policja, są zgodne z Kodeksem postępowania karnego. - Mamy cały plan działania na dzisiaj i będziemy się go trzymać - powiedziała Placek.

Policja przed domem Zbigniewa Ziobry. "Mamy cały plan działania" Źródło: TVN24

Dziewiąta próba przesłuchania Ziobry

To dziewiąta próba przesłuchania polityka. Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chce przesłuchać Ziobrę od ponad roku. Ma to związek z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych, do którego miało dochodzić w czasie, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.

16 września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry na posiedzenie komisji przez policję. Decyzja ta powodowana była uporczywym niestawiennictwem posła PiS przed komisją oraz jego uporczywym uchylaniem się od złożenia zeznań.

Zbigniew Ziobro Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nieuchwytny Ziobro

Poprzednia procedura mająca na celu zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry miała już miejsce w tym roku. 31 stycznia Policja zatrzymała polityka po wywiadzie w partyjnej telewizji, lecz nie stawił się on na czas posiedzenie komisji śledczej. Komisja uznała wtedy doprowadzenie za nieskuteczne i zawnioskowała o areszt do 30 dni, czego później sąd jednak nie uwzględnił.

Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.

W marcu 2024 roku Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm, wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Komisja śledcza do spraw Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, między innymi przez NIK, informacji Pegasusa zakupiono jesienią 2017 roku dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 milionów złotych) z Funduszu Sprawiedliwości.

