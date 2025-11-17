Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry

Posiedzenie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w trakcie którego sąd zdecyduje, czy uwzględnić wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia o godzinie 10 rano. Taki wniosek Prokuratura Krajowa złożyła w czwartek 13 listopada.
Zbigniew Ziobro poza Polską. Prokuratura wnioskuje o areszt
Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydała też postanowienie o zatrzymaniu posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości w rządzie tej partii. Prokuratura zawnioskowała o areszt na trzy miesiące.
Jak tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, konieczność zastosowania aresztu wobec Ziobry wynika "z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary".
Zarzuty, które prokuratura chce przedstawić Ziobrze, dotyczą m.in. założenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze". Jak mówił rzecznik PK, łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln złotych.
7 listopada Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne aresztowanie. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ziobry nie ma w kraju, wobec czego funkcjonariuszom nie udało się go zatrzymać.
"Nie ma żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia" Ziobry
Jak tłumaczył w ubiegłym tygodniu prok. Nowak, po ewentualnej zgodzie sądu na areszt prokurator mógłby wszcząć poszukiwanie Ziobry listem gończym. Z kolei do ewentualnego wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Ziobry potrzebna jest kolejna zgoda sądu. Jak zaznaczał rzecznik PK, wniosek prokuratora o ENA byłby możliwy nawet w dniu zgody na areszt.
Prokuratura - jeszcze przed skierowaniem wniosku do Sejmu w sprawie Ziobry - zasięgnęła opinii biegłej onkolog, która oceniła, że stan zdrowia posła, aktywnego zawodowo, pozwala na przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Kwestię dotyczącą zdrowia Ziobry podnoszą często posłowie PiS, według których stan byłego ministra uniemożliwia jego tymczasowe aresztowanie.
Prok. Nowak podkreślał, że prokurator "nie będzie kontynuował wnioskowania o tymczasowe aresztowanie czy nie będzie kontynuował zatrzymania i stosowania tego środka", jeśli materiał dowodowy wykaże, że zdrowie posła by na to nie pozwalało.
Rzecznik PK zaznaczał, że pierwszym krokiem, jeżeli dojdzie do zatrzymania Ziobry, będzie zlecenie jego przebadania przez lekarza. - Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że nie może być on (Ziobro - red.) zatrzymany, albo stwierdzi, że nie może być izolowany, to zostanie on natychmiast zwolniony. Nie ma tu więc żadnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia - podkreślał prok. Nowak.
