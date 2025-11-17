Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro znaleziony w Budapeszcie
Źródło: TVN24
Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry odbędzie się 22 grudnia o godzinie 10 - dowiedział się reporter TVN24 Jan Piotrowski. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie posła PiS na trzy miesiące.

Posiedzenie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w trakcie którego sąd zdecyduje, czy uwzględnić wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia o godzinie 10 rano. Taki wniosek Prokuratura Krajowa złożyła w czwartek 13 listopada.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry

Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry

Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl

Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl

Zbigniew Ziobro poza Polską. Prokuratura wnioskuje o areszt

Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydała też postanowienie o zatrzymaniu posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości w rządzie tej partii. Prokuratura zawnioskowała o areszt na trzy miesiące.

Jak tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, konieczność zastosowania aresztu wobec Ziobry wynika "z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary".

Kaczyński "jedyną osobą w PiS, która tak uważa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński "jedyną osobą w PiS, która tak uważa"

Zarzuty, które prokuratura chce przedstawić Ziobrze, dotyczą m.in. założenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze". Jak mówił rzecznik PK, łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln złotych.

7 listopada Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne aresztowanie. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ziobry nie ma w kraju, wobec czego funkcjonariuszom nie udało się go zatrzymać.

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Nie ma żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia" Ziobry

Jak tłumaczył w ubiegłym tygodniu prok. Nowak, po ewentualnej zgodzie sądu na areszt prokurator mógłby wszcząć poszukiwanie Ziobry listem gończym. Z kolei do ewentualnego wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Ziobry potrzebna jest kolejna zgoda sądu. Jak zaznaczał rzecznik PK, wniosek prokuratora o ENA byłby możliwy nawet w dniu zgody na areszt.

Prokuratura - jeszcze przed skierowaniem wniosku do Sejmu w sprawie Ziobry - zasięgnęła opinii biegłej onkolog, która oceniła, że stan zdrowia posła, aktywnego zawodowo, pozwala na przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Kwestię dotyczącą zdrowia Ziobry podnoszą często posłowie PiS, według których stan byłego ministra uniemożliwia jego tymczasowe aresztowanie.

Prok. Nowak podkreślał, że prokurator "nie będzie kontynuował wnioskowania o tymczasowe aresztowanie czy nie będzie kontynuował zatrzymania i stosowania tego środka", jeśli materiał dowodowy wykaże, że zdrowie posła by na to nie pozwalało.

Prok. Nowak o ewentualnym aresztowaniu Ziobry: nie ma zagrożenia dla życia lub zdrowia
Źródło: TVN24

Rzecznik PK zaznaczał, że pierwszym krokiem, jeżeli dojdzie do zatrzymania Ziobry, będzie zlecenie jego przebadania przez lekarza. - Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że nie może być on (Ziobro - red.) zatrzymany, albo stwierdzi, że nie może być izolowany, to zostanie on natychmiast zwolniony. Nie ma tu więc żadnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia - podkreślał prok. Nowak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/tr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroSądProkuraturaProkuratura Krajowa
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
Najnowsze
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Świat
Poród domowy jest w Polsce zgodny z prawem.
Poród w izbie przyjęć lub na SOR. Zmiany od 1 stycznia?
Zdrowie
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Zatrzymanie kobiety w Opolu
Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"
Opole
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna Sabalenka. Coraz dłuższe panowanie w światowym tenisie
EUROSPORT
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
BIZNES
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
WARSZAWA
Wyspy Senkaku
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii
Świat
17 1345 kprm 2-0002
"Zdetonowany ładunek". Szczegóły dywersji na kolei, konferencja ministrów
Polska
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, ale to nie pomogło
Łódź
Pacjent lekarz
Co czwarty Polak nie zna objawów tego nowotworu. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Poradnik
Pokazali go w sierpniu, jest jeszcze w druku. Kiedy pojawi się w naszych domach?
Polska
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Polska
Papież Franciszek w Kanadzie
Po 100 latach Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności
Świat
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica