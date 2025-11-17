Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry

Zbigniew Ziobro znaleziony w Budapeszcie Źródło: TVN24

Posiedzenie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w trakcie którego sąd zdecyduje, czy uwzględnić wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia o godzinie 10 rano. Taki wniosek Prokuratura Krajowa złożyła w czwartek 13 listopada.

Zbigniew Ziobro poza Polską. Prokuratura wnioskuje o areszt

Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydała też postanowienie o zatrzymaniu posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości w rządzie tej partii. Prokuratura zawnioskowała o areszt na trzy miesiące.

Jak tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, konieczność zastosowania aresztu wobec Ziobry wynika "z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary".

Zarzuty, które prokuratura chce przedstawić Ziobrze, dotyczą m.in. założenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze". Jak mówił rzecznik PK, łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln złotych.

7 listopada Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne aresztowanie. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ziobry nie ma w kraju, wobec czego funkcjonariuszom nie udało się go zatrzymać.

"Nie ma żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia" Ziobry

Jak tłumaczył w ubiegłym tygodniu prok. Nowak, po ewentualnej zgodzie sądu na areszt prokurator mógłby wszcząć poszukiwanie Ziobry listem gończym. Z kolei do ewentualnego wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Ziobry potrzebna jest kolejna zgoda sądu. Jak zaznaczał rzecznik PK, wniosek prokuratora o ENA byłby możliwy nawet w dniu zgody na areszt.

Prokuratura - jeszcze przed skierowaniem wniosku do Sejmu w sprawie Ziobry - zasięgnęła opinii biegłej onkolog, która oceniła, że stan zdrowia posła, aktywnego zawodowo, pozwala na przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Kwestię dotyczącą zdrowia Ziobry podnoszą często posłowie PiS, według których stan byłego ministra uniemożliwia jego tymczasowe aresztowanie.

Prok. Nowak podkreślał, że prokurator "nie będzie kontynuował wnioskowania o tymczasowe aresztowanie czy nie będzie kontynuował zatrzymania i stosowania tego środka", jeśli materiał dowodowy wykaże, że zdrowie posła by na to nie pozwalało.

Prok. Nowak o ewentualnym aresztowaniu Ziobry: nie ma zagrożenia dla życia lub zdrowia Źródło: TVN24

Rzecznik PK zaznaczał, że pierwszym krokiem, jeżeli dojdzie do zatrzymania Ziobry, będzie zlecenie jego przebadania przez lekarza. - Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że nie może być on (Ziobro - red.) zatrzymany, albo stwierdzi, że nie może być izolowany, to zostanie on natychmiast zwolniony. Nie ma tu więc żadnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia - podkreślał prok. Nowak.

