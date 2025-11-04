Zły podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry? Prokuratura wyjaśnia

Dudek: jeśli Ziobro chce być następcą Kaczyńskiego, to powinien dać się zamknąć Źródło: Kropka nad i TVN24

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzeć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro podważył wniosek o uchylenie immunitetu

We wtorek Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go - jego zdaniem - niewłaściwa osoba, co czyni pismo nieskutecznym. Ziobro, wraz ze swoim byłym zastępcą w Ministerstwie Sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Warchołem - przekonywał, że szef zespołu śledczego nr 2 prok. Piotr Woźniak, który podpisał się pod wnioskiem o uchylenie immunitetu, "przywłaszczył sobie funkcję" Prokuratora Krajowego i działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

"Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy (...). Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak" - czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia do prokuratury, które w imieniu klubu parlamentarnego PiS złożyli Ziobro z Warchołem.

"Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i z całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego, albowiem funkcję tę pełni - co oczywiste - prokurator Dariusz Barski" - podkreślono. Dodano, że dokument skierowany do Sejmu, choć podpisany przez prokuratora Woźniaka, ma - zdaniem między innymi Ziobry - fałszywie wskazywać, że pełni on funkcję I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego, co stanowi poświadczenie nieprawdy.

Ziobro z Warchołem, którzy swoim zawiadomieniem poza prok. Woźniakiem objęli także szefa MS, prokuratora generalnego, wskazali też, że dowodem w tej sprawie jest nagłówek w górnej lewej części wniosku o uchylenie immunitetu, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego, jak również zamieszczone poniżej oznaczenie: "Wnioskodawca: Prokurator Krajowy".

Prokuratura odpowiedziała

W odpowiedzi rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wskazał, że w nagłówku wniosku wskazano, iż wnioskodawcą jest Prokurator Krajowy, czyli szef jednostki organizacyjnej prokuratury, która prowadzi postępowanie i z której został skierowany wniosek (tj. Prokuratury Krajowej).

"Jest to osoba kierująca daną jednostką i reprezentująca ją na zewnątrz. Wskazanie w nagłówku wniosku 'Prokurator Krajowy' stanowi oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, z której pochodzi wniosek, i w której prowadzone jest postępowanie. Nie oznacza to, że dokument podpisał sam Prokurator Krajowy – wniosek podpisał prokurator prowadzący sprawę (Piotr Woźniak), działający w imieniu Prokuratora Krajowego" - podkreślił prok. Nowak.

Spór o podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry

Rzecznik PK zwrócił także uwagę, że również w treści wniosku jego autor, czyli prok. Piotr Woźniak, nie twierdzi, że pełni funkcję Prokuratora Krajowego.

Prokurator Nowak przypomniał również, że: "Przepisy nie wymagają, aby taki wniosek był podpisany przez Prokuratora Krajowego – każdy prokurator może sporządzić i podpisać wniosek o uchylenie immunitetu posła. Natomiast zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wniosek taki składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, co nastąpiło".

Dodał też, że we wtorek do Prokuratury Krajowej wpłynęły dwa zawiadomienia klubu parlamentarnego PiS, reprezentowanego m.in. przez Zbigniewa Ziobrę, które zostały przekazane do rozpoznania Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

