Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zły podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry? Prokuratura wyjaśnia

Zbigniew Ziobro
Dudek: jeśli Ziobro chce być następcą Kaczyńskiego, to powinien dać się zamknąć
Źródło: Kropka nad i TVN24
Zbigniew Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest nieskuteczny, bo podpisała go - jak twierdzi - osoba, która "przywłaszczyła sobie funkcję" Prokuratora Krajowego. Rzecznik PK zabrał głos w tej sprawie.

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzeć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Tak działała grupa "Zibiego" Ziobry. Zdobyliśmy wniosek prokuratury - czytaj więcej na ten temat >>>

Ziobro podważył wniosek o uchylenie immunitetu

We wtorek Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go - jego zdaniem - niewłaściwa osoba, co czyni pismo nieskutecznym. Ziobro, wraz ze swoim byłym zastępcą w Ministerstwie Sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Warchołem - przekonywał, że szef zespołu śledczego nr 2 prok. Piotr Woźniak, który podpisał się pod wnioskiem o uchylenie immunitetu, "przywłaszczył sobie funkcję" Prokuratora Krajowego i działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk do Ziobry o "fujarze"

Tusk do Ziobry o "fujarze"

"Mało? Spokojnie, to dopiero początek"

"Mało? Spokojnie, to dopiero początek"

"Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy (...). Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak" - czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia do prokuratury, które w imieniu klubu parlamentarnego PiS złożyli Ziobro z Warchołem.

"Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i z całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego, albowiem funkcję tę pełni - co oczywiste - prokurator Dariusz Barski" - podkreślono. Dodano, że dokument skierowany do Sejmu, choć podpisany przez prokuratora Woźniaka, ma - zdaniem między innymi Ziobry - fałszywie wskazywać, że pełni on funkcję I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego, co stanowi poświadczenie nieprawdy.

Ziobro z Warchołem, którzy swoim zawiadomieniem poza prok. Woźniakiem objęli także szefa MS, prokuratora generalnego, wskazali też, że dowodem w tej sprawie jest nagłówek w górnej lewej części wniosku o uchylenie immunitetu, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego, jak również zamieszczone poniżej oznaczenie: "Wnioskodawca: Prokurator Krajowy".

Prokuratura odpowiedziała

W odpowiedzi rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wskazał, że w nagłówku wniosku wskazano, iż wnioskodawcą jest Prokurator Krajowy, czyli szef jednostki organizacyjnej prokuratury, która prowadzi postępowanie i z której został skierowany wniosek (tj. Prokuratury Krajowej).

"Jest to osoba kierująca daną jednostką i reprezentująca ją na zewnątrz. Wskazanie w nagłówku wniosku 'Prokurator Krajowy' stanowi oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, z której pochodzi wniosek, i w której prowadzone jest postępowanie. Nie oznacza to, że dokument podpisał sam Prokurator Krajowy – wniosek podpisał prokurator prowadzący sprawę (Piotr Woźniak), działający w imieniu Prokuratora Krajowego" - podkreślił prok. Nowak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To jest równoznaczne z wyrokiem śmierci". Kaczyński o sprawie Ziobry

"To jest równoznaczne z wyrokiem śmierci". Kaczyński o sprawie Ziobry

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

Spór o podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry

Rzecznik PK zwrócił także uwagę, że również w treści wniosku jego autor, czyli prok. Piotr Woźniak, nie twierdzi, że pełni funkcję Prokuratora Krajowego.

Prokurator Nowak przypomniał również, że: "Przepisy nie wymagają, aby taki wniosek był podpisany przez Prokuratora Krajowego – każdy prokurator może sporządzić i podpisać wniosek o uchylenie immunitetu posła. Natomiast zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wniosek taki składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, co nastąpiło".

Dodał też, że we wtorek do Prokuratury Krajowej wpłynęły dwa zawiadomienia klubu parlamentarnego PiS, reprezentowanego m.in. przez Zbigniewa Ziobrę, które zostały przekazane do rozpoznania Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroProkuraturaFundusz SprawiedliwościWaldemar ŻurekPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Rekordowy październik w Hongkongu
METEO
Grzegorz Braun
Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"
Polska
imageTitle
Szubarczyk przy jednym stole z O'Sullivanem
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"
Polska
imageTitle
"To jest skandal, który nie ma sobie równych". Gromy w prezesa PKOl
EUROSPORT
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
BIZNES
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
WARSZAWA
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"
BIZNES
imageTitle
Sabalenka w furii. Na awans musi poczekać
EUROSPORT
Sedzia Jakub Iwaniec
"Musi zostać zawieszony". Minister podjął decyzję
Polska
shutterstock_2415003313
"Nie ma za co leczyć". Ministerstwo Zdrowia zabrało głos
Piotr Wójcik
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
METEO
Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Zgromadzili się na pogrzebie, nadleciały drony. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
imageTitle
Trudne rywalki na drodze Polek. Rozlosowano grupy Ligi Narodów
EUROSPORT
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
WARSZAWA
Pożar lakierni w Łężycach
Płonie lakiernia. W hali są zbiorniki z ropą
Trójmiasto
Nie ufaj chatbotom
Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów
KONKRET24
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pacjent podłożył ratowniczce nogę, pacjentka gryzła i kopała
Katowice
Zohran Mamdani
Trump: każdy Żyd, który na niego głosuje, jest głupim człowiekiem
Świat
imageTitle
Federacja wzięła się za paszporty. Kolejny kolarz zawieszony
EUROSPORT
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
BIZNES
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Debata "Motoryzacja po chińsku" już jutro w TVN24+
Polska
Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Te zdjęcia w Chinach usunięto. Pokazał je Biały Dom
Świat
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
METEO
Karetka jechała na sygnałach
Zderzenie karetki z autem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala
Łódź
Maria Zacharowa skomentowała zaproszenie Cichanouskiej na spotkanie unijnych ministrów
"Wulgarny" komentarz rzeczniczki Kremla po tragedii w Rzymie. Jest reakcja
Świat
imageTitle
Rozczarowanie w Nankinie. O'Sullivan już poza turniejem
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski z apelem do Trumpa. "Musimy"
Świat
Ruiny kaplicy św. Jerzego w Goleniowie
Radni nazwali skwer, prokuratura o "rażącym naruszeniu prawa"
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica