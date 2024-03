Co wiąże Zbigniewa Ziobro z Funduszem Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro jest jednym tchem wymieniany wśród najbardziej charakterystycznych i znanych twarzy Zjednoczonej Prawicy. Były szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny i lider Suwerennej Polski po zmianie władzy musiał wycofać się z aktywności politycznej, bo walczy z nowotworem. W dniu, w którym media prawicowe cytują jego napisany wcześniej list do Szymona Hołowni, że chce on stanąć przed komisjami śledczymi, prowadzone są prokuratorskie przeszukania w związku z Funduszem Sprawiedliwości.

We wtorek portal "Do Rzeczy" poinformował o treści listu byłego ministra sprawiedliwości skierowanego do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Zbigniew Ziobro ma w nim deklarować chęć stawienia się przed komisjami śledczymi, "wbrew kłamliwej kampanii insynuacji i pomówień".