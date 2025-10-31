Zawiadomienie doręczone Ziobrze. Wiadomo, kiedy komisja

Ziobrze dostarczono zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym uchylenia immunitetu Źródło: TVN24

Prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt posła PiS we wtorek. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa MS. Jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą w MS. Chodzi przede wszystkim o sprawę wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez resort.

Jak przekazał szef komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO), w piątek pracownik Kancelarii Sejmu podjął nieskuteczną próbę doręczenia Ziobrze wniosku do jego domu w miejscowości Jeruzal.

Wobec tego, wniosek został doręczony drogą elektroniczną. Posiedzenie komisji, podczas którego posłowie zajmą się wnioskiem, odbędzie się w czwartek 6 listopada o godzinie 16 - przekazał Urbaniak.

Co dalej?

Jak przekazała reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, razem z zawiadomieniem Ziobro dostał od marszałka Sejmu formularz, zgodnie z którym były minister sprawiedliwości może dobrowolnie zrzec się immunitetu.

Wójcikowska dodała, że na wypełnienie formularza Ziobro ma trzy dni kalendarzowe, w związku z czym termin upływa w poniedziałek.

Przekazała też, że Urbaniak w rozmowie z nią ocenił, że jeśli komisja zgodnie z planem odbędzie się w czwartek, to nawet dzień później mogłoby odbyć się głosowanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu.

