Wyrzuceni radni odpowiedzieli Kaczyńskiemu. "Próba sił" w PiS

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego opublikowali we wtorek w serwisie X oświadczenie, w którym podkreślili, że decyzję prezesa PiS przyjęli "ze smutkiem i zaskoczeniem".

Wyrzuceni radni PiS wydali oświadczenie. Apelują do Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński dzień wcześniej zdecydował o wykluczeniu z klubu siedmiu osób: Magdaleny Brodowskiej, Przemysława Czarneckiego, Łukasza Lacha, Marcina Krzyżanowskiego, Pawła Kury, Krzysztofa Mroza i Eweliny Szydłowskiej-Kędziery.

Zdaniem wykluczonych radnych, część polityków i działaczy wielokrotnie przekładała własne ambicje nad dobro partii, co doprowadziło w lokalnym klubie Prawa i Sprawiedliwości najpierw do "ostrego konfliktu", a następnie do "podziału".

Co więcej, radni nie zgadzają się z decyzją władz ugrupowania, argumentując, że nie została ona oparta na "faktycznym obrazie sytuacji".

"Uważamy, że decyzja o naszym wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji" - oświadczyli. Piszą też o "atakach", które doprowadziły do decyzji personalnych.

Radni wierzą, że będą mogli powrócić do klubu, jeśli tylko dostaną możliwość przedstawienia "rzeczywistej sytuacji" Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Wierzymy, że dzięki jego wsparciu będziemy mogli powrócić do pracy w ramach formacji, z którą wszyscy się identyfikujemy" - zakończyli oświadczenie.

"Próba sił" w Prawie i Sprawiedliwości

Według ustaleń dziennikarza Onetu Jacka Harłukowicza decyzja o wykluczeniu radnych sejmiku została podjęta za namową byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

- Nie jest wielką tajemnicą, że wszyscy wykluczeni (radni - red.) są związani z Michałem Dworczykiem i byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Cała ta sytuacja jest elementem trwającej w Prawie i Sprawiedliwości próby sił pomiędzy obozem Mateusza Morawieckiego a niechętnymi mu tak zwanych starymi działaczami, w której to grupie znajduje się Elżbieta Witek - skomentował dziennikarz.

W partii widać podział na zwolenników Mateusza Morawieckiego i przeciwników byłego premiera - informowaliśmy w najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" w TVN24+. Więcej na ten temat w tekście: Anegdota spod gabinetu prezesa PiS pokazuje, jak obecnie dzieli się partia >>>

"Koalicja jest stabilna"

Do sprawy odniósł się też przewodniczący sejmiku Jerzy Pokój (KO), który powiedział, że nie jest zaskoczony decyzją o odwołaniu członków klubu PiS, ponieważ wcześniej bezskutecznie próbowali odwołać przewodniczącego klubu Piotra Karwana. Zdaniem przewodniczącego sytuacja w klubie PiS nie powinna zdezorganizować prac sejmiku.

- Koalicja jest stabilna. (...) Myślę, że w tych szachach na razie nie będzie ruchu w kierunku zmiany koalicji - ocenił Jerzy Pokój.

Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.

Zmiany w klubie radnych zbiegły się w czasie z wizytą prezesa PiS we Wrocławiu. Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska".

