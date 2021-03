Będzie wniosek premiera do TK w sprawie orzeczenia TSUE. "Rozmawiamy o sprawie dotykającej suwerenności"

Na wniosek rządu premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodał, że w środę na posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się dyskusja dotycząca orzeczenia TSUE w sprawie nowej KRS. Wcześniej tego dnia oczekiwanie podjęcia takich działań przez rząd wyraziło kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Sprawę skomentował wieczorem w "Tak jest" minister w kancelarii premiera Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował w środę po południu w komunikacie, że tego dnia na posiedzeniu rządu odbyła się dyskusja dotycząca "przekroczenia kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej polegającego na stwierdzeniu wyższości prawa europejskiego nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorek, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać prawo unijne. Chodzi o zmiany, które według TSUE "doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego".

Mueller: premier skieruje do TK wniosek

- Zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości, co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej - oświadczył rzecznik rządu Piotr Mueller po środowym posiedzeniu gabinetu.

Przekonywał, że "spory prawne dotyczące suwerenności państw członkowskich w zakresie kompetencji nieprzekazanych na rzecz Unii Europejskiej występowały w wielu krajach Unii Europejskiej". - Były one jednak jednoznacznie rozstrzygane i wskazywały na nadrzędność norm konstytucyjnych nad prawem europejskim. Takich jednoznacznych rozstrzygnięć dokonały między innymi właściwe sądy lub trybunały w takich państwach jak Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Czechy i tak dalej - kontynuował.

Jak poinformował rzecznik, "na wniosek Rady Ministrów, mając na celu zachowanie spójności polskiego systemu prawnego, Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie".

Przyłębska skomentowała orzeczenie TSUE. Wójcik: nie wiem, czy będzie w składzie orzekającym

W "Tak jest" w TVN24 minister w kancelarii premiera Michał Wójcik z Solidarnej Polski był pytany, czy prezes TK Julia Przyłębska powinna zostać wykluczona ze składu orzekającego, ponieważ wygłosiła już swoją ocenę na temat wyroku.

Już we wtorek Przyłębska stwierdziła, że zawarte w orzeczeniu unijnego trybunału "sugestie dotyczące działania sądów powszechnych wydających orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej stanowią oczywiste naruszenie ładu konstytucyjnego RP i wykraczają rażąco poza ustalenia traktatowe naruszając fundamenty działalności Unii Europejskiej jako wspólnoty suwerennych państw".

- Równie dobrze mógłbym wymienić kilka innych nazwisk różnych sędziów, którzy wypowiadali się w sprawie dotyczącej tego, czy prawo unijne ma prymat nad konstytucją - mówił minister Wójcik. - To jest między innymi pan profesor (Marek) Safjan, który w 2004 roku był przewodniczącym składu. Można sobie zobaczyć to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jednoznacznie mówiące: nie, konstytucja jest ważniejsza niż prawo wspólnotowe, bo jest artykuł ósmy - kontynuował.

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Wójcik: nie wiem, czy pani Julia Przyłebska będzie w składzie, czy nie TVN24

Wójcik mówił, że nie wie, czy Julia Przyłebska będzie w składzie orzekającym w tej sprawie.

Przekonywał, że w kontekście orzeczenia TSUE "rozmawiamy o sprawie bardzo ważnej, rozmawiamy o sprawie dotykającej suwerenności". - Obrona, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości – to jest suwerenność nasza, nie wolno nikomu wkraczać - dodał.

Wójcik: to jest suwerenność nasza TVN24

Czerwińska: PiS zwraca się do rządu, by wystąpił o ustosunkowanie się TK do orzeczenia TSUE

Wcześniej w środę odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie tej partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Trwało niespełna trzy godziny i zakończyło się około godziny 15.

Krótko potem rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że "Prawo i Sprawiedliwość zwraca się do rządu o podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ustosunkowanie się do orzeczenia TSUE, którego fragmenty kwestionują wyższość konstytucji wobec wszystkich źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zawartych przez Polskę traktatów o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także wtórnego prawa Unii Europejskiej".

Tematami "zarówno sytuacja pandemiczna, działania rządu, jak i sytuacja w koalicji"

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wchodząc na środowe spotkanie, mówił dziennikarzom, że jego tematem będzie "zarówno sytuacja pandemiczna, działania rządu, jak i sytuacja w koalicji".

Terlecki pytany, czy podczas spotkania kierownictwo PiS zajmie się również tematem Nowego Polskiego Ładu odparł, że "jest taka sytuacja, że w tej chwili wszyscy jesteśmy zainteresowani przede wszystkim wzrostem liczby zachorowań (na COVID-19) i to jest najważniejszy temat, więc może należy trochę odwlec ogłoszenie tego planu".

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki po spotkaniu kierownictwa PiS PAP/Wojciech Olkuśnik

Spotkania prezesa PiS z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia

We wtorek po południu prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Jak przekazał jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy znający kulisy spotkania, odbyło się ono w dobrej atmosferze. Jak dodał, Jarosław Gowin w czasie spotkania wyraził oczekiwanie, by umowa koalicyjna była przestrzegana.

Dzień wcześniej, w poniedziałek - jak informował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski - odbyła się "bardzo konstruktywna rozmowa" Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Według Wosia "prezesi rozmawiali o sprawach fundamentalnych". - Mieliśmy okazję przypomnieć nasz wspólny program – dodał wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Woś: wczoraj odbyła się bardzo konstruktywna rozmowa Kaczyńskiego z Ziobrą TVN24

