Rok od wyroku TK w sprawie aborcji. "Czerwone kartki" dla rządu od posłanek Lewicy i europejskich parlamentarzystów

W piątek mija rok od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Przed budynkiem TK posłanki Lewicy wraz z parlamentarzystami z innych europejskich państw pokazały "czerwone kartki" polskiemu rządowi. - To hańba, że Polki nie mają wolnego wyboru. To hańba dla polskiego państwa, że Polki zostały pozbawione swoich praw - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus.

"Czerwone kartki" dla rządu

- To, co powiedziałam rok temu, jest aktualne. To hańba dla polskiego państwa, że Polki nie mają wolnego wyboru. To hańba dla polskiego państwa, że Polski zostały pozbawione polskich praw. To hańba dla polskiego rządu, że musimy w zasadzie codziennie mówić o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadza do tego, że Polki nie mają takich samych praw, jak Belgijki, Francuzki, Irlandki czy inne Europejki - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.