Wyciek danych tysięcy funkcjonariuszy. Prokuratura oceni, czy doszło do przestępstwa

Materiały o wycieku danych osobowych około pięciu tysięcy policjantów trafiły z Komendy Głównej Policji do Prokuratury Krajowej, która ma ocenić czy doszło do przestępstwa - dowiedział się tvn24.pl. Błąd pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa doprowadził do największego w historii wycieku danych funkcjonariuszy, w tym pracujących w tajnych komórkach policji.

Zwrot za alert BIK

Również w środę do wszystkich jednostek w kraju trafiło pismo alarmujące o wycieku. Jednak tylko dolało oliwy do ognia wśród i tak wzburzonych funkcjonariuszy.

"Jednocześnie zalecenie Biura do Walki z Cyberprzestępczością, by osoby zainteresowane podjęły kroki zaradcze w celu uruchomienia alertu na portalu Biura Informacji Kredytowej. Nadmieniam, że 'Alert BIK' to usługa płatna" - tak brzmi fragment komunikatu, który trafił do policjantów z garnizonu opolskiego.