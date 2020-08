W ambasadzie zagłosowało około 250 Białorusinów, przed nią prawie dziesięć razy więcej. "Dlaczego nas tak traktują?"

Tylko około 250 Białorusinów zdołało zagłosować w wyborach prezydenckich w ambasadzie w Warszawie. Chętnych było wielokrotnie więcej, ale ostatecznie nie wpuszczono ich do budynku. Pod ambasadą ustawiono alternatywną urnę wyborczą, do której przez cały dzień głos wrzuciło 2379 obywateli kraju.

Około 250 Białorusinów oddało głos w ambasadzie

"Jeśli się zjednoczymy, możemy obalić ten reżim"

Białorusini zgromadzeni pod ambasadą komentowali wyniki państwowego badania exit poll. - To jest faszystowski reżim. Białorusini niczym nie różnią się od Polski, ale mieszkamy gorzej niż w Polsce. To, co było w Polsce 40 lat temu, to u nas się powtarza. Prosimy o pomoc - powiedziała jedna z Białorusinek.

Inny obywatel Białorusi odniósł się natomiast do sposobu przeprowadzenia wyborów w białoruskiej ambasadzie. - Dlaczego nas traktują tak, jak potraktowali nas pod ambasadą? - pytał. - Zwracamy się z prośbą do polskiego rządu, do Unii Europejskiej, żeby odpowiednio zareagowały. Proszę, żebyście nas wspierali, bo to nasze dążenie do demokracji, wolności słowa, wolnych mediów, bo na to zasługujemy. Jeśli się zjednoczymy, możemy obalić ten reżim - podkreślił w rozmowie z reporterem TVN24 Pawłem Łukasikiem.