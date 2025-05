Głosowanie w wyborach prezydenckich w Rzymie Źródło: TVN24

Trwa głosowanie w wyborach prezydenckich. Na Maderze powstała pierwsza w historii obwodowa komisja wyborcza. Ambasada szacuje, że 85 procent głosujących w niej dotychczas Polaków to turyści. W lokalu wyborczym w Bielsku-Białej zmarł mężczyzna. To kolejna taka sytuacja podczas dzisiejszego głosowania. Zapraszamy do śledzenia relacji w tvn24.pl.

Kluczowe fakty: Trwają wybory prezydenckie w Polsce, lokale wyborcze są otwarte w godzinach 7-21.

Za nami dwie konferencje PKW, w trakcie których informowano o przebiegu głosowania, a później - o frekwencji.

W tvn24.pl relacjonujemy przebieg głosowania.

W trakcie pierwszej konferencji w trakcie wyborów Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że początek głosowania odbył się bez żadnych incydentów.

W Szczecinie doszło do tragedii w lokalu wyborczym. - Starsza kobieta, która przyszła do lokalu wyborczego, zasłabła. Na miejscu była reanimowana. Niestety nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. Policja na miejscu prowadzi swoje czynności, do zgonu doszło najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych - poinformowała aspirant Ewelina Gryszpan z zespołu prasowego szczecińskiej policji. Z kolei w Bielsku-Białej do lokalu wtargnął agresywny mężczyzna, który ugryzł członka komisji w przedramię. Również w Bielsku-Białej doszło do tragicznego wydarzenia w lokalu wyborczym, gdzie zmarł mężczyzna.

W tvn24.pl relacjonujemy przebieg wyborów prezydenckich:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )