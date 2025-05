Prezydent "relatywizuje te sprawy". "Nie dorósł do roli, którą pełnił"

Kierwiński: słowa prezydenta Dudy o ustawkach kibolskich to coś strasznego Źródło: TVN24

Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta, nie zaprzeczył medialnym doniesieniom, że brał udział w bójce pseudokibiców w 2009 roku. W środę w Kanale Zero prezydent Andrzej Duda relatywizował ten temat. - Ja oczywiście absolutnie tego nie pochwalam, żeby była jasność. Ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny - powiedział o ustawkach prezydent Duda.

Kierwiński: to jest bardzo słaby koniec tej prezydentury

W czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi, polityk KO i były szef MSWiA był pytany o to stanowisko prezydenta. Przyznał, że te słowa "to coś strasznego". - One pokazują, że PiS (...) dla doraźnej korzyści politycznej, jest w stanie powiedzieć wszystko - stwierdził. Podkreślił, że "bandyterka, bójki, które kończą się czasami trwałym okaleczeniem albo zdarzały się przypadki śmierci, to jest coś, z czym całe państwo powinno bardzo twardo walczyć".

Kierwiński zaznaczył, że "jeżeli prezydent Polski relatywizuje te sprawy to znaczy, że tak naprawdę kompletnie nie dorósł do roli, którą pełnił". - Pan prezydent wielokrotnie to pokazał, ale to jest bardzo słaby koniec tej prezydentury - dodał.

Gość TVN24 został zapytany także o jego doświadczenia, jako byłego ministra spraw wewnętrznych, któremu podlega policja. - W środowisku policyjnym akurat ci policjanci, którzy zajmują się rozpracowywaniem takich zorganizowanych grup kibolskich, zaliczani są do absolutnej elity i wykonują szalenie niebezpieczną robotę - zaznaczył Kierwiński.

- Ja się niczego innego po prezydencie Dudzie nie spodziewałem. On niestety kończy tak tę prezydenturę, jak te 10 lat sprawował urząd prezydenta. Był prezydentem jednej partii politycznej i dziś w interesie tej partii jest w stanie powiedzieć wszystko, niezależnie od jakiegoś dobra wspólnego, niezależnie od jakichś wartości, niezależnie od jakiegoś elementarnego poczucia moralności, które powinniśmy mieć - powiedział Marcin Kierwiński.

