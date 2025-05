Kampanijne podsumowanie tygodnia (27 kwietnia-4 maja) Źródło: TVN24

Pierwsza debata z udziałem wszystkich trzynastu kandydatów, kontrowersyjne słowa Grzegorza Brauna, spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem oraz majówkowe aktywności polityków. Oto wyborcze wydarzenia minionego tygodnia w pigułce.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Do wyborczej niedzieli zostały dwa tygodnie.

Za nami w tym tygodniu dwie debaty prezydenckie.

Kandydaci intensywnie wykorzystywali długi weekend – Trzaskowski zorganizował wiec w Sopocie, Nawrocki odwiedził USA, a Hołownia, Zandberg, Biejat i Mentzen prowadzili kampanię w regionach.

Oto kampanijne podsumowanie minionego tygogodnia.

1. Debata "Super Express"

28 kwietnia w Warszawie odbyła się debata zorganizowana przez "Super Express". Była to pierwsza w tej kampanii debata, w której uczestniczyło wszystkich 13 kandydatów. Trwała ponad 2,5 godziny. W pierwszej rundzie kandydaci przepytywali siebie nawzajem, w drugiej wygłosili swobodne oświadczenia. Wśród dyskutowanych tematów były: prawo aborcyjne, polityka mieszkaniowa, migracja i obronność. W trakcie debaty z ust Grzegorza Brauna padły anstysemickie komentarze, które spotkały się z ostrą reakcją Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat. Sprawa trafiła do prokuratury.

2. Debata Biejat-Hołownia

30 kwietnia w Gdyni odbyła się debata między Magdaleną Biejat a Szymonem Hołownią. Na początku kandydaci zadali sobie nawzajem po dwa pytania, później był czas na osiem pytań z sali. Kandydaci Lewicy i Trzeciej Drogi dyskutowali między innymi o bezpieczeństwie, równości małżeńskiej czy skróceniu tygodnia pracy.

3. Wyborcza majówka

W weekend majowy Karol Nawrocki pojechał do USA. Kandydat PiS spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Biały Dom opublikował ich wspólne zdjęcie. Wcześniej Nawrocki rozmawiał przez chwilę z sekretarzem stanu Marco Rubio i spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem.

1 maja w Sopocie odbył się wiec Rafała Trzaskowskiego, którym uczestniczyła jego małżonka Małgorzata Trzaskowska, premier Donald Tusk, prezydenci Gdańska i Sopotu oraz trójmiejscy samorządowcy. Szef rządu nie zabrał jednak głosu, co zostało zinterpretowane przez komentatorów jako element taktyki. Kandydat KO podziękował Szymonowi Hołowni i Magdalenie Biejat za reakcje na "haniebne słowa" Grzegorza Brauna podczas poniedziałkowej debaty. - Karol Nawrocki odwrócił wzrok - dodał.

Szymon Hołownia uczestniczył 2 maja w Parku Miejskim w Brzezinach koło Łodzi w spotkaniu z okazji Dnia Flagi i właśnie flaga stała się głównym motywem przemówienia marszałka Sejmu. - Nasza flaga jest symbolem. Biały i czerwony to skrajnie różne kolory, ale oba są na jednej fladze, tak jak my w Polsce jesteśmy skrajnie różni. Biało-czerwone barwy tak różne, na fladze są jednością. Kontrastują z sobą tak, jak my różnimy się w życiu. Nasze serca biją po lewej, po prawej stronie, ale biało-czerwona nas łączy - mówił.

Adrian Zandberg 1 maja zorganizował wiec w Bydgoszczy. Kandydat Razem na prezydenta przekonywał, że "to jest ostatni moment, żebyśmy zaczęli duże inwestycje, zaczęli wielki, publiczny program energetyki jądrowej". - Jeśli tego nie zrobimy, to za 10 lat po prostu zgaśnie światło, a Polska straci zdolność do normalnego gospodarczego funkcjonowania. Potrzebujemy stabilnych, czystych źródeł energii. Potrzebujemy przynajmniej ośmiu bloków jądrowych, żeby Polska dalej szła do przodu. Tego nie załatwi za polityków rynek, żaden prywatny podmiot. To musi zrobić Polska silna, będąca państwem ambitnym - argumentował polityk.

Magdalena Biejat 3 maja odwiedziła Zieloną Górę. Kandydatka Lewicy oświadczyła, że czas zlikwidować Wody Polskie. - Konstytucja mówi, że władze mają dbać o ochronę środowiska, a tymczasem Wody Polskie, którymi rządzi PSL, nie robią nic żeby zadbać o środowisko - mówiła. - Czas najwyższy zlikwidować Wody Polskie i oddać ich część kompetencji samorządom - dodała.

Sławomir Menzten 3 maja pojawił się na wiecu w Rypinie. Kandydat Konfederacji zapewnił, że będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. Zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem uszczelni granice i nie pozwoli na masowe migracje do Polski. Dodał, że nie pozwoli na wysłanie polskiego wojska na Ukrainę, a żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Mentzen powiedział też, że nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi bądź komplikuje podatki, doprowadzi do odrzucenia Zielonego Ładu, dzięki czemu spadną rachunki za prąd i będą niższe koszty produkcji.

4. Ruszyła kampania wyborcza w mediach publicznych

Od soboty 3 maja komitety trzynastu kandydatów startujących w tegorocznych wyborach prezydenckich mogą bezpłatnie rozpowszechniać audycje wyborcze w mediach publicznych: w Telewizji Polskiej oraz w Polskim Radiu. Spoty będą emitowane do ciszy wyborczej - czyli do 16 maja.