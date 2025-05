"Wybieramy między człowiekiem, który zadaje się z bandziorami a uczciwym politykiem"

Arłukowicz: Polacy czują, że to moment zwrotny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Druga tura wyborów prezydenckich już 1 czerwca. Końcówkę kampanii komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) i eurodeputowany Bartosz Arłukowicz (KO).

Zgorzelski ocenił, że najbliższe wybory zdecydują, czy "filary współczesnego świata się ostoją". - Te filary to oczywiście demokracja, społeczeństwo obywatelskie, wolny rynek, wolne sądy. To wszystko jest dzisiaj zagrożone, bo na czele Pałacu Prezydenckiego może stanąć człowiek, co do którego kwalifikacji nie tylko tych merytorycznych, ale także moralnych są zastrzeżenia - mówił polityk PSL.

Piotr Zgorzelski i Bartosz Arłukowicz Źródło: TVN24

"Wszyscy czują moment zwrotny w Polsce"

- Traktowaliśmy te wybory w pierwszej turze jako normalny, cywilizowany wybór polityczny - między Hołownią, Trzaskowskim, Mentzenem, nawet Braunem. W ciągu tych dwóch tygodni wszystko się zmieniło. To nie jest już żaden wybór polityczny. My tutaj wybieramy między człowiekiem, który zadaje się z bandziorami, gangsterami i przejmuje kawalerkę od starszego, chorego człowieka a między uczciwym politykiem. Tak naprawdę nie chodzi o Rafała Trzaskowskiego, tu chodzi o Polskę - powiedział Arłukowicz.

- Dlatego musimy wszyscy pójść na te wybory i wszyscy, mam wrażenie, czują taką potrzebę i ten taki moment zwrotny w Polsce - ocenił eurodeputowany KO.