Zełenski: zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy

"Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) - oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce - zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne" - oznajmił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.
"Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera" - zaznaczył Zełenski.
Nawrocki i Zełenski wciąż się nie spotkali
Od objęcia urzędu prezydenta w sierpniu Karol Nawrocki dotychczas ani razu nie odwiedził Ukrainy. Tylko telefonicznie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim.
W październiku "Gazeta Wyborcza" donosiła, powołując się na źródła w ukraińskim MSZ, że mimo wyraźnych sygnałów ze strony ukraińskiej prezydent Karol Nawrocki nie ma zamiaru odwiedzić Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie.
- Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie - powiedział w październiku Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.
