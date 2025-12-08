Zełenski: zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy

Logo strona główna
Polska

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Ukrainy. Dodał, że jest gotów odwiedzić Polskę, jeśli otrzyma zaproszenie.

"Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) - oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce - zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne" - oznajmił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

"Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera" - zaznaczył Zełenski.

Nawrocki i Zełenski wciąż się nie spotkali

Od objęcia urzędu prezydenta w sierpniu Karol Nawrocki dotychczas ani razu nie odwiedził Ukrainy. Tylko telefonicznie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim.

W październiku "Gazeta Wyborcza" donosiła, powołując się na źródła w ukraińskim MSZ, że mimo wyraźnych sygnałów ze strony ukraińskiej prezydent Karol Nawrocki nie ma zamiaru odwiedzić Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie.

- Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie - powiedział w październiku Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

pc

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tolga Akmen/PAP/EPA

TAGI:
Wołodymyr ZełenskiKarol NawrockiUkraina
