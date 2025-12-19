Prezydent Karol Nawrocki wita prezydenta Ukrainy przed Pałacem Prezydenckim

Wołodymyr Zełenski rozpoczął oficjalną wizytę w Warszawie po godzinie 10. Wcześniej do pałacu przyjechała delegacja towarzysząca prezydentowi Ukrainy. Pierwszym punktem w harmonogramie prezydenta Ukrainy są rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Tematem dyskusji - jak zapowiadała kancelaria polskiej głowy państwa - są bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.

Na godzinę 11 zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

Powitanie Zełenskiego odbyło się przy pełnym ceremoniale, z udziałem asysty wojskowej i orkiestry Wojska Polskiego. Ukraińskiego prezydenta powitali także prezydenccy ministrowie: szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz, Sławomir Cenckiewicz oraz Wojciech Kolarski. W uroczystości uczestniczy też wiceszef resortu spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

Zełenskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego zawieszone zostały polskie i ukraińskie flagi.

Harmonogram wizyty Zełenskiego

O godzinie 13.15 Zełenski przyjedzie do Sejmu, gdzie spotka się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałek Moniką Wielichowską oraz szefem komisji spraw zagranicznych Pawłem Kowalem.

Następnie prezydent Ukrainy odwiedzi Senat i odbędzie spotkanie z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

O godzinie 15.45 Zełenski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, który w piątek uczestniczy w unijnym szczycie w Brukseli.

To pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu sierpniowego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

