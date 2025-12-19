Nawrocki przywitał Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski najpierw będzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Ceremonia oficjalnego powitania rozpoczęła się o godzinie 10. Tematy rozmów? Bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne - przekazała kancelaria polskiego prezydenta.
Następnie Zełenski pojawi się w Sejmie i w Senacie, gdzie spotka się z reprezentantami obu izb. Na godzinę 15.45 zaplanowana jest rozmowa ukraińskiego przywódcy z premierem Donaldem Tuskiem.
To pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu sierpniowego zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta.
Wydarzenia skupione wokół wizyty Wołodymyra Zełenskiego w stolicy relacjonujemy w tvn24.pl:
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: tvn24.pl, TVN24