Nawrocki przywitał Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski najpierw będzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Ceremonia oficjalnego powitania rozpoczęła się o godzinie 10. Tematy rozmów? Bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne - przekazała kancelaria polskiego prezydenta.

Następnie Zełenski pojawi się w Sejmie i w Senacie, gdzie spotka się z reprezentantami obu izb. Na godzinę 15.45 zaplanowana jest rozmowa ukraińskiego przywódcy z premierem Donaldem Tuskiem.

To pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu sierpniowego zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta.

Wydarzenia skupione wokół wizyty Wołodymyra Zełenskiego w stolicy relacjonujemy w tvn24.pl:

