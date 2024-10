Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty złożył wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odebranie Antoniemu Macierewiczowi Orderu Orła Białego. To pokłosie przedstawionego w czwartek raportu MON na temat podkomisji smoleńskiej. - To wszystko przelewa czar goryczy - stwierdził Czarzasty.

Działanie Włodzimierza Czarzastego to pokłosie przedstawionego w czwartek przez Ministerstwo Obrony Narodowej raportu zespołu badającego prace podkomisji smoleńskiej, którą w 2016 r. powołał ówczesny szef MON Antoni Macierewicz. Według resortu prace podkomisji smoleńskiej były nierzetelne, a członkowie nie mieli kwalifikacji do badania wypadków lotniczych.

Z zaprezentowanego w czwartek raportu zespołu badającego prace podkomisji smoleńskiej wynika, że kosztowała ona Skarb Państwa ponad 81 mln zł. W piątek raport w sprawie podkomisji wraz z 41 zawiadomieniami zostały złożone, jak poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk, w Prokuraturze Krajowej.

CZYTAJ TEŻ: MON publikuje raport w sprawie podkomisji Macierewicza

W piątek wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że złożył w związku z tym wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odebranie Macierewiczowi Orderu Orła Białego. Czarzasty powołał się we wniosku na ustawę o orderach i odznaczeniach, zgodnie z którą prezydent "może pozbawić orderów i odznaczeń osoby, która dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna orderu lub odznaczenia".

"Macierewicz stał się niegodny Orderu Orła Białego"

Czarzasty ocenił w piśmie skierowanym do Dudy, że były minister obrony narodowej - niezależnie od swojej działalności w okresie przed 1989 roku - doprowadził do zwiększenia podziałów społecznych, rozprzestrzeniania dezinformacji i spadku zaufania do instytucji państwa.

- Wszystko to powoduje, że poseł Antoni Macierewicz stał się niegodny Orderu Orła Białego, którym został odznaczony 13 września 2022 roku - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

ZOBACZ TAKŻE: 10 kłamstw Macierewicza

Czarzasty stwierdził, że Macierewicz posługiwał się "kłamstwem, używał szantażu w stosunku do ekspertów, były fałszerstwa, było zniszczenie imienia publicznego, sianie nienawiści czy niepokoju społecznego". - To wszystko przelewa czarę goryczy. Wiele osób myślało o tym, że ta komisja, którą prowadził Macierewicz, jest bez sensu, to się okazało na końcu. Ja o tym już wiedziałem wcześniej, ale przynajmniej wszyscy to zobaczyli - powiedział.

Andrzej Duda, Antoni Macierewicz Radek Pietruszka/PAP

Macierewicz z Orderem Orła Białego

Macierewicz został odznaczony przez prezydenta Dudę Orderem Orła Białego we wrześniu 2022 r. w dniu 46. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników - jako działacz opozycji antykomunistycznej i współzałożyciel KOR.

Kancelaria Prezydenta RP oznajmiła wówczas w komunikacie, że Antoni Macierewicz to jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca '68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Był też twórcą podziemnego pisma "Głos", jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Jako więzień polityczny był aresztowany ponad dwadzieścia razy - podano w komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent odznaczył Antoniego Macierewicza Orderem Orła Białego

Czarzasty dopytywany, czy wierzy w to, że prezydent odpowie na wniosek pozytywnie, stwierdził, że nie. - Wiem jednak, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie kończy się kadencja i przyjdzie następny prezydent. Prawda kiedyś zwycięży - zapewnił.

"Siła kłamstwa"

Podkomisji smoleńskiej Macierewicza przez wiele lat przyglądał się reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek. W swoich materiałach obnażał nieprawidłowości w jej pracach, pokazywał zatajone dokumenty i inne kontrowersyjne aspekty działalności.

Zobacz także inne reportaże Piotra Świerczka w TVN24 GO: "Kocioł czarownic" oraz "Wymuszenie".

Autorka/Autor:ek//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl