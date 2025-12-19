Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"

Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Nawrocki: wizyta prezydenta Zełenskiego jest dobrą informacją dla Polski, dla Kijowa, a złą dla Moskwy
Po rozmowie w cztery oczy prezydenci Polski i Ukrainy wystąpili we wspólnej konferencji prasowej. Karol Nawrocki oświadczył, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego to "zła informacja dla Moskwy" i zapewnił o jedności państw w "kwestiach strategicznych". Z kolei ukraiński przywódca zaoferował stronie polskiej konsultacje w zakresie ochrony przed dronami oraz zaprosił Nawrockiego do Ukrainy. O czym jeszcze mówili liderzy?

>>> Przebieg wizyty Zełenskiego w Warszawie relacjonujemy w tvn24.pl.

W piątek rano prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Pałacu Prezydenckim. Jak informowała KPRP, wśród tematów miało się znaleźć bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.

Kolejnym punktem w harmonogramie wizyty były rozmowy plenarne delegacji obu krajów. Po dyskusjach Zełenski i Nawrocki wystąpili na wspólnej konferencji. Jako pierwszy głos zabrał polski prezydent, a po nim lider Ukrainy.

Prezent Nawrockiego dla Zełenskiego. Widoczny na stole
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezent Nawrockiego dla Zełenskiego. Widoczny na stole

O czym mówił Nawrocki?

Nawrocki zaczął od kwestii związanych z bezpieczeństwem w regionie i rosyjską agresją na Ukrainę. Oto, co przekazał:

  • Podkreślił, że wizyta Zełenskiego "jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dobrą informacją dla Kijowa, dobrą informacją dla całego naszego regionu, a złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej".
  • Ocenił, że jest ona też dowodem, że "w kwestiach strategicznych, naszej strategicznej współpracy w zakresie kwestii bezpieczeństwa, Polska, Ukraina, kraje regionu, kraje wypełnione wartościami demokratycznymi są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwościom".
  • - Rosja swoimi działaniami burzy porządek międzynarodowy, łamie zasady prawa międzynarodowego i wpływa na destabilizację systemów politycznych od wielu lat. Mamy tego i mieliśmy w Polsce tego świadomość - powiedział prezydent.
  • Przypomniał, że Polska, jak i inne kraje europejskie, jest celem ataków hybrydowych, w tym ataków dronów i ataków na infrastrukturę.
  • Mówił również, że Polska popiera na wszystkich forach dyplomatycznych sankcje wobec Rosji i uderzenie w tzw. flotę cieni, przewożącą rosyjską ropę z ominięciem sankcji.
  • Zapewnił, że Polska wspiera dążenia do przekazania Ukrainie rosyjskich zamrożonych aktywów. - Wspieramy także dyplomatyczną presję. Ja robię to osobiście, jako prezydent Polski, ale robi to także polski rząd - powiedział Nawrocki.

Prezydent odniósł się także do relacji polsko-ukraińskich:

  • Nawrocki zauważył, że od 2022 r. 4,91 PKB Polski "poszło na wsparcie naszego sąsiada, Ukrainy, w zakresach i humanitarnych, i w zakresach militarnych, i wojskowych".
  • Polski prezydent relacjonował, że z Zełenskim rozmawiali też o "pewnej ogólnej atmosferze", która – jak mówił – zyskuje swoje odbicie w badaniach sondażowych.
  • - Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem - mówił. - To przekazałem w twardej, uczciwej, ale bardzo miłej, dżentelmeńskiej rozmowie z panem prezydentem Zełenskim - dodał.
  • - Mamy świadomość, że władze w Kijowie mają dzisiaj w ręku instrumenty, by tę emocję, ten trend powstrzymać i ten trend odrzucić – podkreślił prezydent RP.
  • Kolejnym tematem poruszanym w trakcie rozmów była kwestia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent przypomniał, że 26 wniosków IPN o ekshumacje oczekuje na rozpatrzenie przez stronę ukraińską. Wyraził przekonanie, że kwestie te trzeba rozwiązać.

Prezydent mówił też o współpracy gospodarczej:

  • Nawrocki oświadczył, że Polska dzięki także bardzo bliskim relacjom ze Stanami Zjednoczonymi może stać się hubem energetycznym dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczył, że około 15 proc. energii trafia przez terminal LNG w Świnoujściu do Ukrainy.
  • - Wiele jest rzeczy strategicznych, rzeczy, które decydują o tym, że powinniśmy pozostać, żyć i budować dobrosąsiedzkie stosunki, a są kwestie, które po prostu zaczynamy w sposób konsekwentny wyjaśniać i na które patrzę z optymizmem - zakończył oświadczenie prezydent.

O czym mówił Zełenski?

Zełenski w swoim oświadczeniu dziękował Polsce i mówił o wzajemnych relacjach:

  • Podziękował Nawrockiemu za długą rozmowę i otwartość. Podkreślił, że to była pierwsza tego rodzaju rozmowa z prezydentem Polski, co odbiera "bardzo pozytywnie".
  • - Bardzo liczę na to, że ta wizyta otwiera nową, jeszcze bardziej ważną stronę w naszych stosunkach, Ukrainy i Polski. Nie tylko sąsiadów, ale dwóch elementów Europy, bez których w naszej części Europy w ogóle nie będzie wolności, bo nie będzie bezpieczeństwa - podkreślił.
  • Prezydent Ukrainy podziękował też Polsce za - jak podkreślił - bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców od początku inwazji Rosji w 2022 r.
  • - Robimy wszystko, by Polska zawsze była również obok nas w naszych europejskich dążeniach - dodał Zełenski.
Zełenski: liczę na to, że ta wizyta otwiera nowy rozdział w naszych relacjach

Prezydent Ukrainy zaoferował Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Ale nie tylko:

  • Ukraiński przywódca podkreślił, że jego kraj nie tylko otrzymuje wsparcie, ale "dzieli się też doświadczeniem w kwestii ochrony przed wojną, przed inwazją".
  • Dodał, że Kijów jest też gotowy współpracować z Polską w ramach programu SAFE, ponadto jego kraj "jest gotowy powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy".
  • - Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi, jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. I dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem, będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami, wiemy jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - oświadczył.
  • Dodał, że Ukraina jest gotowa kontynuować dialog z Polską w zakresie bezpieczeństwa, również wobec zagrożenia z Białorusi oraz na obszarach morskich.
  • Zełenski poinformował, że zaprosił Nawrockiego, aby odwiedził Ukrainę, by "obejrzeć, co jeszcze możemy zrobić w zakresie naszej współpracy".

Zełenski skomentował też decyzję UE o udzieleniu Ukrainie dalszej pomocy finansowej:

  • Powiedział, że wsparcie ze strony UE zapewnia jego krajowi "pewność w zakresie finansowym, jeżeli Rosja będzie nadal kontynuowała wojnę".
  • - Te środki wydamy na obronność, jeżeli będą kontynuowali wojnę (Rosjanie). Jeżeli świat zmusi Rosję do zaprzestania wojny, to oczywiście wydamy te środki wyłącznie na odbudowę - zadeklarował.
  • Według Zełenskiego, ważne jest, że rosyjskie środki pozostają zamrożone i "oczywiste jest, że Rosja powinna zapłacić za tę wojnę".

CZYTAJ WIĘCEJ O DECYZJI EUROPEJSKICH LIDERÓW NA SZCZYCIE >>>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie ma zgody na użycie rosyjskich aktywów. Pieniądze dla Ukrainy ze wspólnego długu

Nie ma zgody na użycie rosyjskich aktywów. Pieniądze dla Ukrainy ze wspólnego długu

Świat
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej

Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej

BIZNES
  • Zełenski mówił też, że jego kraj zawsze "bronił siebie i bronił Europy oraz że Ukraina zapłaciła za to cenę życia swych obywateli".
  • Podkreślił, że bardzo ważne jest, by stosunki Ukrainy i Polski były mocne. - Oczywiście są czynniki zewnętrzne, ale jako liderzy, jako przywódcy, powinniśmy działać, by nasze stosunki były mocne, to bardzo zależy również od retoryki obu krajów. Powinniśmy być bardzo uważni, szanować się nawzajem i być bardzo ostrożni - mówił prezydent Ukrainy. Bo - jak podkreślił - Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski.
  • - Nie dajmy jej tego zrobić - wezwał prezydent Zełenski.

Zełenski mówił też o kwestiach pamięci historycznej:

  • - Przez stulecia byliśmy obok siebie, ale mamy też tragiczne strony w naszej historii. Szanujemy państwa pamięć o tym, co się wydarzyło i liczymy na państwa szacunek wobec naszej pamięci - powiedział prezydent Ukrainy.
  • Jak zapewnił Zełenski, "gotowi jesteśmy do współpracy, by to, co nas łączy, nas wzmacniało i rozwijało".
  • Pytany o kwestie ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu, powiedział, że strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom przyspieszenia prac w tej sprawie.
  • Jak zaznaczył, "mamy smutne chwile, wiemy o nich, ale naszą politykę musimy tak formułować, abyśmy się wspierali". - Bez niezależności Ukrainy, niezależności naszego kraju, Moskwa pójdzie dalej do Europy. Bez naszej niepodległości Moskwa wkroczy do Polski. Dlatego ważne, abyśmy (...) byli i trwali razem - podsumował.
Zełenski: przez stulecia byliśmy obok siebie, ale też mamy tragiczne strony w naszej historii

Po południu Zełenski będzie rozmawiał także z premierem Donaldem Tuskiem. Listę piątkowych spotkań prezydenta Ukrainy znajdziesz tutaj.

Jakie jest miejsce Polski przy stole negocjacyjnym?

W kolejnej części konferencji dziennikarze zadawali pytania przywódcom. Pierwsze z nich brzmiało: Czy Polska powinna mieć swojego przedstawiciela przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie?

Oto, co mówił Nawrocki:

  • Przekonywał, że zarówno on, jak i rząd, starają się być w kwestiach bezpieczeństwa i dyplomacji rozsądni i respektować pewne zwyczaje, do tej pory praktykowane, pomimo - jak dodał - "dyskusji politycznej pomiędzy oboma ośrodkami władzy". 
  • - W zakresie koalicji chętnych reprezentuje nas premier Donald Tusk. I to jest z różnych względów pole, na które jako prezydent nie wchodzę, także ze względu na wieloletnie relacje pana premiera z przywódcami europejskimi. To jest lepsze i dla Polski, i lepsze dla Ukrainy, aby premier Donald Tusk uczestniczył w tych formatach - powiedział.
  • Podkreślił, że Polska jako lider regionu całej Europy Środkowo-Wschodniej powinna być zapraszana na spotkania dotyczące tego regionu.
Nawrocki: koalicja chętnych jest formatem premiera i ja to respektuję
Źródło: TVN24

Oto, co mówił Zełenski:

  • Zapewnił, że obecność Polski przy stole negocjacyjnym jest dla Ukrainy "bardzo ważna". Jak przekazał, do tej pory odbyło się 12 posiedzeń koalicji chętnych i "we wszystkich przedstawiciel Polski brał udział". Dodał, że to każde z państw decyduje, kto na jakim szczeblu reprezentuje jego interesy. 
  • W kontekście rozmów w Genewie, gdzie nie był obecny przedstawiciel Polski, prezydent Ukrainy uzasadniał, że był to inny format. - Zaczęliśmy pracować nad dokumentem (planem pokojowym - przyp. red.). To był dwustronny format amerykańsko-ukraiński. Ale to było tak zasugerowane przez Stany Zjednoczone, żebyśmy od tego zaczęli - wskazał Zełenski.
Zełenski: obecność Polski przy stole negocjacyjnym jest dla Ukrainy bardzo ważna
Źródło: TVN24

Czy Polska przekaże MiG-i Ukrainie?

Drugie pytanie dotyczyło przekazania Ukrainie polskich polskich MiG-ów. 

Co zadeklarował Nawrocki?

  • Prezydent ocenił, że powstała "niepotrzebna i niezrozumiała burza", a "opinia publiczna została w pewnym sensie zdeinformowana".
  • Podkreślił, że jego zadaniem jako prezydenta jest "zadbanie o interes polskich żołnierzy", w tym przypadku tych z Malborka, gdzie stacjonują MiG-i. Dodał, że do jego zakresu działania nie należy natomiast podjęcie decyzji w zakresie samych MiG-ów.
  • - Ta wymiana pomiędzy MiG-ami a systemami antydronowymi, która ma nastąpić, nie stoi w sprzeczności z naszą polityką, więc po wypełnieniu kwestii formalnych myślę, że ta sprawa zostanie po prostu załatwiona - oświadczyła głowa państwa. 
Nawrocki o MiG-ach dla Ukrainy: niepotrzebna i niezrozumiała burza publiczna
Źródło: TVN24

Na co zwrócił uwagę Zełenski?

  • Jak zauważył, "ukraińscy piloci mają doświadczenie w pracy z MiG-ami, tymczasem wyszkolenie pilotów do obsługi F-16 trwałoby długo".
  • - Naszym zdaniem te samoloty (MiG-i) są bardzo dobre i możemy je już wykorzystywać, by bronić nasze niebo. Jeżeli da się to rozwiązać (ich przekazanie - przyp. red.), to dziękujemy - powiedział ukraiński przywódca.

Polska miałaby przekazać Ukrainie samoloty MIG-29 w zamian za technologie dronowe. Transakcja ta nie została jeszcze sfinalizowana. Jak tłumaczył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska chciałaby skorzystać z ukraińskiego doświadczenia w obszarze dronów i systemów antydronowych, w tym z możliwości przenoszenia tych technologii do Polski. Pałac Prezydencki podnosił, że nie był informowany o przekazaniu polskich maszyn, czemu zaprzeczali przedstawiciele rządu, w tym MON. Przeciwnego zdania była strona rządowa.

Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"

"Polska znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją i Białorusią od wielu lat"

Nawrocki i Zełenski otrzymali też pytanie o rozmieszczenie systemu balistycznego Oriesznik na Białorusi, a także o zagrożenie, jakie kraj rządzony przez Alaksandra Łukaszenkę stanowi dla Polski i Ukrainy.

Oto, co mówił Nawrocki:

  • Podkreślił, że Polska "znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją i Białorusią od wielu lat". 
  • Jak dodał, dowodem tego jest presja migracyjna na polską granicę ze strony Białorusi, niszczenie polskiej infrastruktury czy wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną na początku września.
  • - Nie jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej i NATO, który doświadcza tego typu praktyk ze strony Federacji Rosyjskiej - zauważył prezydent.
  • Zaznaczył, że relacje polsko-ukraińskie powinny - o czym rozmawiał z prezydentem Ukrainy - przełożyć się "na rozpoczęcie działań infrastrukturalnych, inwestycyjnych w Polsce, w odniesieniu do sprzętu antydronowego i doświadczeń, które ma Ukraina".
Nawrocki: Polska znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją i Białorusią od wielu lat
Źródło: TVN24

Co powiedział Zełenski?

  • Zadeklarował, że Ukraina "przekazuje informacje na temat zagrożeń, jakie stanowi system Oriesznik swoim partnerom".
  • Dodał, że jego kraj wnioskował o nałożenie sankcji na przedsiębiorstwa produkujące części, używane do produkcji tych systemów. 
OGLĄDAJ: Prezydent Zełenski w Polsce.
Zełenski i Czarzasty

Prezydent Zełenski w Polsce.
NA ŻYWO

Zełenski i Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
Czytaj także:
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Nie było karetki, pojechali strażacy
Trójmiasto
Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk
Dworczyk usłyszał dwa zarzuty. "Kuriozalne"
Polska
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
BIZNES
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
METEO
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
METEO
Klępa z łoszakiem przy szlaku od Sierakowa do Pociechy
Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów
WARSZAWA
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura poinformowała o decyzji Grecji
WARSZAWA
Nagranie pochodzi z 1997 r.
Parodiował papieża. Po latach zapewnia: śpię bardzo spokojnie
Polska
imageTitle
Miliony dla polskich klubów. Raków zarobił najwięcej
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Pucharze Świata. W Val Gardenie najlepszy Czech
EUROSPORT
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
BIZNES
Rozbrojenie napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Wyrwał broń z rąk zamachowca, dostał dwa i pół miliona dolarów
Świat
Marcin Romanowski
Zwrot w sprawie Romanowskiego. ENA uchylony
Polska
Ukraiński żołnierz, batalion "Donbas"
Skandal dyplomatyczny, Kijów odpowiada. "W zamknięte usta nie wleci mucha"
Świat
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Psychiatra o tragedii w Jeleniej Górze: zawsze są jakieś sygnały
Zuzanna Kuffel
Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemycającego migrantów
Przemycali migrantów, wprowadzali na rynek narkotyki. Kolejne zatrzymania
Katowice
Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N
Miała zeznawać, wpadł w szał i zabił ją przed prokuraturą. Dożywocie
Szczecin
Romans ujawniony na koncercie Coldplay
O jej romansie usłyszał cały świat, przerwała milczenie. "Stałam się memem"
Kultura i styl
Akcja straży pożarnej w Porcie Czerniakowskim
Wyciek substancji ropopochodnej w Porcie Czerniakowskim
WARSZAWA
Droga w śniegu
Najkrótszy dzień w roku już niedługo
METEO
cholesterol shutterstock_2373621593
Nowe światło rzucone na cholesterol. Sterowanie zamiast obniżania
Zdrowie
IPN
Krytyczny raport o IPN. Najwyższa Izba Kontroli szykuje kolejny krok
Polska
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
BIZNES
Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski
Prezent Nawrockiego dla Zełenskiego. Widoczny na stole
Polska
Wspinali się na świąteczne ozdoby
Wspinali się na świąteczne ozdoby, jedna z osób święta spędzi w areszcie
Białystok
imageTitle
Zawsze są tu "pewne trudności". Na co trzeba uważać w Engelbergu
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje znany trener. Dał się we znaki Polakom
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
BIZNES
shutterstock_2629359631
Owiany mitami, niezbędny jelitom. Czy warto go suplementować?
Zdrowie
Żołnierze amerykańscy
Trump złożył podpis. "Ważny moment dla Polski"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica