"Wielki Bu" i Mejza razem na nagraniu. "Przyszły minister i były wiceminister sportu"

Kluczowe fakty: Patryk Masiak - znany jako "Wielki Bu" - opublikował nagranie z posłem PiS Łukaszem Mejzą. Nazywa się tam "przyszłym ministrem sportu".

"Wielki Bu" w przeszłości skazany był za porwanie, był też wiązany przez prokuraturę z gangiem sutenerów.

Mejza swoje rządowe stanowisko stracił w 2021 roku w atmosferze skandalu.

"Wielki Bu", czyli Patryk Masiak, zamieścił na swoich relacjach na Instagramie filmik, na którym jest wspólnie z posłem PiS Łukaszem Mejzą. - Przyszły minister sportu, były wiceminister sportu - mówi na nagraniu Masiak, wskazując kolejno na siebie i posła PiS. - I Majorka - dodaje, odwracając obiektyw i pokazując słoneczną okolicę i palmy.

Z nagrania "Wielkiego Bu" zza kierownicy - które udostępnił dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak - wynika, że wspólnie z Mejzą spędzają wakacje.

Poseł @pisorgpl Łukasz Mejza spędza wakacje z Wielkim Bu, czyli Patrykiem Masiakiem, skazanym prawomocnie za porwanie i przetrzymywanie zakładnika, oskarżonym o zniszczenie mienia, rozbój z użyciem broni, kierowanie grupą przestępczą, stręczycielstwo i kradzież (przedawniona). pic.twitter.com/IT8wMMpuzj — Szymon Jadczak (@SzJadczak) August 14, 2025 Rozwiń

Skandal wokół Mejzy

Łukasz Mejza był sekretarzem stanu w resortach odpowiedzialnych za sport oraz turystykę w 2021 roku. Zrezygnował ze stanowiska w związku ze skandalem dotyczącym nieuleczalnie chorych dzieci. Polityk miał nakłaniać ich rodziców do wpłat na eksperymentalne leczenia, które nie zostały potwierdzone medycznie. Sprawę ujawniła Wirtualna Polska.

Śledztwo w sprawie proponowania niesprawdzonej terapii prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Poseł PiS Łukasz Mejza Źródło: PAP/Paweł Supernak

Kim jest Wielki Bu?

"Wielki Bu" został skazany i odsiedział wyrok za porwanie, był wiązany przez prokuraturę z gangiem sutenerów. Jest kolegą prezydenta Karola Nawrockiego, którego wspierał w trakcie kampanii wyborczej, a także zaraz po zaprzysiężeniu. Ich wspólną kawę udokumentowano zdjęciem. Fotografowali się nie tylko przy okazji wspólnej kawy.

Patryk Masiak deklarował, że był skazany niesprawiedliwie. Twierdził też, że Karol Nawrocki jest "naprawdę krystaliczną osobą".

Sam Karol Nawrocki odniósł się do sprawy komentując, że z Patrykiem Masiakiem "łączy go tylko boks". Prezydent w młodości trenował pięściarstwo. Zapewniał dziennikarzy "Rzeczpospolitej", że Masiaka spotkał przez przypadek na meczu Lechii Gdańsk i zaprosił go do Warszawy. Twierdził również, że nie widzi nic zdrożnego w spotkaniach ze starymi znajomymi. – Tym bardziej że "Wielki Bu" w czasie, kiedy się nie widzieliśmy, stał się gwiazdą sztuk walki - dodał.

"Wielki Bu" podczas spotkania z Karolem Nawrockim Źródło: instagram.com/wielki.bu

Mejza również pozował wcześniej do zdjęć z "Wielkim Bu".

Łukasz Mejza i "Wielki Bu" Źródło: instagram.com/wielki.bu

