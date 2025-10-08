Logo strona główna
Polska

Żurek wnioskuje o odsunięcie neosędziów w SN. Wskazał sześć nazwisk

Sąd Najwyższy Warszawa
Żurek: możemy dobitnie powiedzieć, że w latach 2015-2023 budowano w Polsce system autorytarny
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się o odsunięcie sześciu neosędziów w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Z takim apelem wystąpił do prezesa tej Izby.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza o wykluczenie sześciorga sędziów od podejmowania w tej Izbie czynności zastrzeżonych dla sądu - poinformowała w środę rzeczniczka PG prokurator Anna Adamiak.

Sędziowie wskazani z nazwiska

Chodzi o członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej powołanych do SN po 2017 roku przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po zmianach wprowadzonych przez rządzące ówcześnie PiS: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Marka Motuka, Marka Siwka, Marię Szczepaniec i Pawła Wojciechowskiego.

"Prokurator Generalny, występując z apelem, zwrócił uwagę na obowiązek prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN zapewnienia prawa do sądu ustanowionego ustawą. Realizacja tego prawa nie jest możliwa w sytuacji, gdy procedura powoływania sędziów wykonujących czynności w tej Izbie była obarczona wadami, wynikającymi z nadmiernego wpływu władzy ustawodawczej i wykonawczej na proces nominacyjny" - wskazała w komunikacie prok. Adamiak.

Głównym punktem sporu o sądownictwo między PiS a obecnie rządzącymi jest zmiana procedury wyboru grupy 15 sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Od 2017 - po zmianach wprowadzonych przez PiS - wyboru dokonuje Sejm, a wcześniej dokonywały go środowiska sędziowskie. To KRS składa wnioski do prezydenta o powołanie sędziów, a także decyduje o awansowaniu sędziów.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek ma projekt "ustawy praworządnościowej". Przedstawi go w czwartek
Waldemar Żurek
Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada
Jarosław Kaczyński
"Nie jest dla mnie żadnym ministrem". Kaczyński odpowiada Żurkowi

Jeszcze we wrześniu Żurek skierował wezwania do sędziów SN mianowanych po 2017 roku, by zaprzestali naruszania prawa. W pismach Żurka przypomniano, że udział w składach orzekających takich osób "nominowanych w niekonstytucyjnej procedurze i prowadzenie przez nie działalności orzeczniczej" narusza Konstytucję RP, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Traktat o Unii Europejskiej.

"Co więcej, jako że konsekwencją tych działań są wymierne, bo sięgające już milionów złotych, szkody dla RP wynikające z obowiązku wypłaty zadośćuczynień osobom, których (...) prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd zostało naruszone, Skarb Państwa może dochodzić na zasadzie regresu - zwrotu wypłaconych kwot od osób, które do powstania tych szkód doprowadziły" - pisał wtedy Żurek.

W środowym wystąpieniu Prokurator Generalny powołał się zaś na wyniki analizy 91 rozstrzygnięć ETPC. Jak wskazał "suma kwot przyznanych w związku z działalnością orzeczniczą poszczególnych osób", o których mowa w jego wystąpieniu wynosi: Tomasz Demendecki - około 42 tys. 700 zł, Marek Dobrowolski - około 42 tys. 700 zł, Marek Motuk - około 512 tys. 400 zł, Marek Siwek - około 580 tys. 720 zł, Maria Szczepaniec - około 224 tys. 175 zł, Paweł Wojciechowski - około 96 tys. 75 zł.

OGLĄDAJ: "Mam nadal pięciu zastępców. To są ludzie Ziobry"
pc

"Mam nadal pięciu zastępców. To są ludzie Ziobry"

pc
Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Waldemar ŻurekProkurator GeneralnySpór o zmiany w sądownictwieSąd NajwyższyProkuratura
