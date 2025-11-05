Żurek odpowiada na decyzję Trybunału Stanu. Chodzi o immunitet Manowskiej

Prokuratura Krajowa ponownie kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej Źródło: TVN24

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała, że Waldemar Żurek w odpowiedzi na zarządzenie zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu z dnia 23 października 2025 roku "ponownie przesłał do tego organu wniosek Prokuratury Krajowej z dnia 29 września 2025 roku (...) w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącego Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej". Chodzi o "dostateczne uzasadnienie podejrzeniem popełnienia dwóch przestępstw".

Jak poinformowała Adamiak, prokurator generalny stwierdził jednocześnie w przekazanej korespondencji, że "wydane przez Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego zarządzenie o zwrocie wniosku dotyczącego Małgorzaty Manowskiej do Prokuratury Krajowej w celu 'uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych legalizacją przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców' jest całkowicie nieuzasadnione i oparte na oczywiście błędnym poglądzie odnoszącym się do prawidłowości powołań prokuratorskich".

Rzeczniczka PG podkreśliła, że "wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej skierował i podpisał prokurator powołany na pierwsze i kolejne stanowiska służbowe przez Prokuratora Generalnego, tym samym umocowanie prokuratora do podejmowania działań w tej sprawie nie powinno budzić żadnych wątpliwości".

Jak dodała, "wątpliwości natury prawnej budzi natomiast wydanie zarządzenia przez Piotra Andrzejewskiego, jako Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu, gdyż (...) jego obowiązkiem po otrzymaniu wniosku Prokuratury Krajowej było niezwłoczne nadanie mu biegu i zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału".

"Pełny skład Trybunału jest wyłącznie uprawniony do rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu członka Trybunału Stanu, a więc także wszelkich związanych z nim kwestii, w tym dotyczących oceny złożenia wniosku przez uprawnionego oskarżyciela. Zatem Piotr Andrzejewski, jako Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, był zobowiązany do nadania wnioskowi Prokuratury Krajowej biegu, a nie do samodzielnego podejmowania decyzji w drodze zarządzenia o jego zwrocie, co w efekcie oznaczało podjęcie czynności w składzie jednoosobowym, nieprzewidzianym w ustawie o Trybunale Stanu" - czytamy.

Wniosek o wyłączenie zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

Adamiak przekazała, że przed ponownym złożeniem przez Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej, "prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przekazał do Trybunału Stanu wniosek o wyłączenie Zastępcy Przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego od udziału w sprawie o sygn. akt TS 3/25".

"W uzasadnieniu prokurator przedstawił obszerną argumentację wskazującą na wystąpienie po stronie Piotra Andrzejewskiego okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do zachowania przez niego wymogu bezstronności i obiektywizmu (...) podnosząc charakter dotychczasowych działań Zastępcy Przewodniczącego Trybunału Stanu w tej sprawie, a w tym treść wydanego przez niego zarządzenia" - napisała.

Zarządzenie Andrzejewskiego i zwrot wniosku w sprawie Manowskiej

Prokuratura skierowała ponowny wniosek o pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej pod koniec września tego roku. Postępowanie w sprawie pierwszego wniosku zostało umorzone 18 września na niejawnym posiedzeniu w trzyosobowym składzie Trybunału Stanu. Brali w nim udział przewodniczący składu i zastępca przewodniczącego TS: Piotr Andrzejewski, Piotr Sak oraz Józef Zych.

Wówczas Prokuratura Krajowa uznała, że postanowienie to było "całkowicie niezasadne", "pozbawione realnych podstaw prawnych" oraz "stanowiące niedopuszczalną formę" procedowania skierowanego przez prokuraturę wniosku. Zdanie to wyrazili także niektórzy członkowie trybunału.

Pierwszy wniosek PK dotyczył trzech wątków: przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium Sądu Najwyższego, a także niedopełnienia obowiązków w związku – po pierwsze – z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu oraz – po drugie – z zaniechaniem wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu w Olsztynie odnoszącego się do sędziego Pawła Juszczyszyna.

W kolejnym wniosku, skierowanym pod koniec września PK nie uwzględniła czynu dotyczącego niezwołania pełnego składu TS. Na początku października Manowska poinformowała, że nie będzie w sprawie ponownego wniosku podejmowała żadnych czynności zarezerwowanych dla przewodniczącej TS, a czynności w tej sprawie jako starszy wiekiem będzie wykonywał sędzia Andrzejewski.

Odrębny wniosek PK w związku z tymi sprawami o uchylenie immunitetu Manowskiej – jako pierwszej prezes SN – trafił do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Posiedzenie SN w tej sprawie wyznaczono na 5 listopada.

Pod koniec października zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zarządził zwrot wniosku Prokuratury Krajowej w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej celem "uzupełnienia jego autorstwa (...) przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców".

Prokuratura Krajowa uznała, że decyzja o zwrocie kolejnego wniosku w sprawie uchylenia immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzacie Manowskiej jest bezpodstawna i zmierza do zablokowania rozpoznania sprawy przez TS - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Spór wokół funkcji Prokuratora Krajowego

W styczniu 2024 roku ówczesny szef MS, Prokurator Generalny Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 roku przez poprzedniego PG Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów".

W marcu 2024 roku premier Donald Tusk powołał na nowego Prokuratora Krajowego prokuratora Dariusza Korneluka. Prokurator Barski i część prawników oraz politycy opozycji uznają, że do zmiany na stanowisku PK doszło z naruszeniem prawa i była ona nieskuteczna.

Zgodnie z art. 200 Konstytucji, by pociągnąć członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej, konieczna jest zgoda TS. Trybunał wyraża taką zgodę w drodze uchwały - z wyłączeniem członka, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków TS.

