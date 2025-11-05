Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Żurek odpowiada na decyzję Trybunału Stanu. Chodzi o immunitet Manowskiej

Małgorzata Manowska
Prokuratura Krajowa ponownie kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej
Źródło: TVN24
Prokurator generalny Waldemar Żurek ponownie przesłał do Trybunału Stanu wniosek Prokuratury Krajowej z końca września o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała, że Waldemar Żurek w odpowiedzi na zarządzenie zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu z dnia 23 października 2025 roku "ponownie przesłał do tego organu wniosek Prokuratury Krajowej z dnia 29 września 2025 roku (...) w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącego Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej". Chodzi o "dostateczne uzasadnienie podejrzeniem popełnienia dwóch przestępstw". 

Jak poinformowała Adamiak, prokurator generalny stwierdził jednocześnie w przekazanej korespondencji, że "wydane przez Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego zarządzenie o zwrocie wniosku dotyczącego Małgorzaty Manowskiej do Prokuratury Krajowej w celu 'uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych legalizacją przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców' jest całkowicie nieuzasadnione i oparte na oczywiście błędnym poglądzie odnoszącym się do prawidłowości powołań prokuratorskich".

Rzeczniczka PG podkreśliła, że "wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej skierował i podpisał prokurator powołany na pierwsze i kolejne stanowiska służbowe przez Prokuratora Generalnego, tym samym umocowanie prokuratora do podejmowania działań w tej sprawie nie powinno budzić żadnych wątpliwości".

Jak dodała, "wątpliwości natury prawnej budzi natomiast wydanie zarządzenia przez Piotra Andrzejewskiego, jako Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu, gdyż (...) jego obowiązkiem po otrzymaniu wniosku Prokuratury Krajowej było niezwłoczne nadanie mu biegu i zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału".

"Pełny skład Trybunału jest wyłącznie uprawniony do rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu członka Trybunału Stanu, a więc także wszelkich związanych z nim kwestii, w tym dotyczących oceny złożenia wniosku przez uprawnionego oskarżyciela. Zatem Piotr Andrzejewski, jako Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, był zobowiązany do nadania wnioskowi Prokuratury Krajowej biegu, a nie do samodzielnego podejmowania decyzji w drodze zarządzenia o jego zwrocie, co w efekcie oznaczało podjęcie czynności w składzie jednoosobowym, nieprzewidzianym w ustawie o Trybunale Stanu" - czytamy.

Wniosek o wyłączenie zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

Adamiak przekazała, że przed ponownym złożeniem przez Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej, "prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przekazał do Trybunału Stanu wniosek o wyłączenie Zastępcy Przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego od udziału w sprawie o sygn. akt TS 3/25".

"W uzasadnieniu prokurator przedstawił obszerną argumentację wskazującą na wystąpienie po stronie Piotra Andrzejewskiego okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do zachowania przez niego wymogu bezstronności i obiektywizmu (...) podnosząc charakter dotychczasowych działań Zastępcy Przewodniczącego Trybunału Stanu w tej sprawie, a w tym treść wydanego przez niego zarządzenia" - napisała.

OGLĄDAJ: Zadanie było proste, wybuchła awantura. "Tu się realizował jakiś plan"
Trybunał Stanu

Zadanie było proste, wybuchła awantura. "Tu się realizował jakiś plan"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zarządzenie Andrzejewskiego i zwrot wniosku w sprawie Manowskiej

Prokuratura skierowała ponowny wniosek o pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej pod koniec września tego roku. Postępowanie w sprawie pierwszego wniosku zostało umorzone 18 września na niejawnym posiedzeniu w trzyosobowym składzie Trybunału Stanu. Brali w nim udział przewodniczący składu i zastępca przewodniczącego TS: Piotr Andrzejewski, Piotr Sak oraz Józef Zych.

Wówczas Prokuratura Krajowa uznała, że postanowienie to było "całkowicie niezasadne", "pozbawione realnych podstaw prawnych" oraz "stanowiące niedopuszczalną formę" procedowania skierowanego przez prokuraturę wniosku. Zdanie to wyrazili także niektórzy członkowie trybunału.

Pierwszy wniosek PK dotyczył trzech wątków: przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium Sądu Najwyższego, a także niedopełnienia obowiązków w związku – po pierwsze – z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu oraz – po drugie – z zaniechaniem wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu w Olsztynie odnoszącego się do sędziego Pawła Juszczyszyna.

W kolejnym wniosku, skierowanym pod koniec września PK nie uwzględniła czynu dotyczącego niezwołania pełnego składu TS. Na początku października Manowska poinformowała, że nie będzie w sprawie ponownego wniosku podejmowała żadnych czynności zarezerwowanych dla przewodniczącej TS, a czynności w tej sprawie jako starszy wiekiem będzie wykonywał sędzia Andrzejewski.

Odrębny wniosek PK w związku z tymi sprawami o uchylenie immunitetu Manowskiej – jako pierwszej prezes SN – trafił do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Posiedzenie SN w tej sprawie wyznaczono na 5 listopada.

Pod koniec października zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zarządził zwrot wniosku Prokuratury Krajowej w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej celem "uzupełnienia jego autorstwa (...) przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców".

Prokuratura Krajowa uznała, że decyzja o zwrocie kolejnego wniosku w sprawie uchylenia immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzacie Manowskiej jest bezpodstawna i zmierza do zablokowania rozpoznania sprawy przez TS - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Zwrot wniosku w sprawie Manowskiej. "Przez podpis"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwrot wniosku w sprawie Manowskiej. "Przez podpis"

Spór wokół funkcji Prokuratora Krajowego

W styczniu 2024 roku ówczesny szef MS, Prokurator Generalny Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 roku przez poprzedniego PG Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów".

W marcu 2024 roku premier Donald Tusk powołał na nowego Prokuratora Krajowego prokuratora Dariusza Korneluka. Prokurator Barski i część prawników oraz politycy opozycji uznają, że do zmiany na stanowisku PK doszło z naruszeniem prawa i była ona nieskuteczna.

"Sprawny prokurator", "szara eminencja", "zaufany człowiek Ziobry". Kim jest Dariusz Barski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sprawny prokurator", "szara eminencja", "zaufany człowiek Ziobry". Kim jest Dariusz Barski

Zgodnie z art. 200 Konstytucji, by pociągnąć członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej, konieczna jest zgoda TS. Trybunał wyraża taką zgodę w drodze uchwały - z wyłączeniem członka, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków TS.

OGLĄDAJ: Był w komitecie Nawrockiego. Grzmi o niezależności sędziów
Piotr Andrzejewski Trybunał Stanu

Był w komitecie Nawrockiego. Grzmi o niezależności sędziów

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekProkuratura KrajowaMałgorzata Manowska
Czytaj także:
Wąż pełzał po szkolnej bursie
Wąż pełzał po szkolnej bursie
Trójmiasto
Kot Gacek bohaterem nowego muralu w Szczecinie
Przyciągał turystów, pisały o nim światowe media, trafił na mural
Szczecin
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
WARSZAWA
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
METEO
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Premier: dziś to się stało
BIZNES
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
WARSZAWA
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Ofiary zaczepiali w sieci, słały im intymne zdjęcia. Później był szantaż
Lublin
imageTitle
Ogłoszono skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata piłkarek ręcznych
EUROSPORT
shutterstock_1933279085
Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
BIZNES
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Starcie Sikorskiego ze studentkami na UW
WARSZAWA
Roboty remontowe w Karkonoszach
Ciężki sprzęt na karkonoskich szlakach. Trwają prace remontowe
Wrocław
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
WARSZAWA
Rachunki kalkulator raty kredytów
Decyzja, która może zmienić raty kredytów
BIZNES
Tiangong - wizualizacja
Wstrzymano powrót na Ziemię. Nieoficjalnie: gotowa jest rakieta ratunkowa
METEO
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Skręciła w drogę dojazdową do posesji, przejechała mężczyznę
Lublin
Dziewczynkę na przystanku zauważył przypadkowy mężczyzna
Dziewczynka w piżamie sama na przystanku. Na palcach pokazała, ile ma lat
Białystok
imageTitle
Zaskakujące wieści w sprawie trenera Barcelony. "Powiedział już swoim asystentom"
EUROSPORT
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle naprawdę zarabiają Polacy
BIZNES
imageTitle
Kapitan Wąs zachęca do udziału w Wings for Life. "Każdy bije rekordy"
EUROSPORT
Zabił matkę
"W trakcie kłótni" zaatakował matkę nożem
Wrocław
Zbigniew Ziobro
Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"
Polska
12 lat jeździł bez przeglądu technicznego
Zatrzymali kierowcę do kontroli. To, co zobaczyli w systemie "zdziwiło ich najbardziej"
Trójmiasto
abudza nigeria shutterstock_1955735851
Chiny reagują po słowach Trumpa. "Bezmyślne groźby"
Świat
Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Jechali w tym samym kierunku, rowerzystka nie żyje
Łódź
imageTitle
Licznik maksów bije w najlepsze. Rekord jest o krok
EUROSPORT
działka pod cpk
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
BIZNES
Klatka kluczowa-691
"Bogowie" nie czuli się bogami. Nie patrzyli na pacjenta z góry
Zdrowie
43-letni właściciel rusznikarni
Strzelał, jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa czterech osób. Rusznikarz w areszcie
Poznań
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Filipiny. Ponad 90 ofiar niszczycielskiego tajfunu
METEO
Robert Kropiwnicki
Kropiwnicki odchodzi z resortu
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica