W TVN24+ debata "Zondacrypto: przełom?"
Debata "Zondacrypto: przełom?" rozpocznie się o godzinie 15 w TVN24+.
Gośćmi Jarosława Jabrzyka będą: dziennikarz Superwizjera Michał Fuja, dziennikarz tvn24.pl Jan Kunert, ekonomista Anna Gołębicka oraz karnistka Katarzyna Gajowniczek-Prószyńska.
Zegarek za 40 tysięcy euro i wizyta na Ibizie
W poniedziałek Michał Fuja wraz z dziennikarzem Wirtualnej Polski Szymonem Jadczakiem ujawnili, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz otrzymał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro.
W środę z kolei ujawniliśmy, że Michał Moskal, poseł PiS oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na Ibizie z prezesem Zondacrypto.
Tomasz Sakiewicz negocjował z szefem Zondycrypto zakup pakietu akcji Telewizji Republika - ustalił z kolei Onet.
Karol Nawrocki w grudniu 2025 roku zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptowalut. Jak tłumaczył jego rzecznik, jednym z powodów było to, że ustawa "przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem". Zdaniem prezydenta "przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć". Donald Tusk z kolei przekonywał, że zawetowana ustawa gwarantowałaby, iż ludzie, którzy inwestują w kryptowaluty, mogliby "robić to bezpiecznie".
Później Nawrocki wetował przepisy o kryptowalutach jeszcze w lutym i czerwcu. Jak twierdził, w Sejmie "leży" jego "inicjatywa ustawodawcza" o rynku kryptoaktywów, która jest "w większości zbieżna" z projektem rządowym, ale "poprawia ustawę, w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępcami na tym rynku".