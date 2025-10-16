Logo strona główna
Polska

Nowy ambasador USA w Polsce zaprzysiężony

Thomas Rose zaprzysiężony na ambasadora w Polsce
Senat USA zatwierdził nominację Thomasa Rose'a na ambasadora w Polsce
Źródło: TVN24
Thomas Rose został we wtorek zaprzysiężony w Departamencie Stanu na nowego ambasadora USA w Polsce - poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie. W ubiegłym tygodniu nominację Rose'a zatwierdził Senat USA.

"Składamy gratulacje Ambasadorowi desygnowanemu Rose’owi, który obecnie przygotowuje się do reprezentowania prezydenta USA we wzmacnianiu amerykańsko-polskiego sojuszu z jednym z naszych najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów" - napisała ambasada w serwisie X.

Prezydent Trump mianował Rose'a nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym. We wrześniu otrzymał on poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad nominatem Trumpa. Pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, ale ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie trzeba było powtórzyć.

Dziennikarz i komentator - kim jest Tom Rose

Tom Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence’a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer & Rose Show.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kandydat na ambasadora USA w Polsce zabrał głos. Pisze o "solennym obowiązku"

Świat

W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście. Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron polskiej sceny politycznej.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/US Embassy Warsaw

USAAmbasada USA w PolsceDyplomacja
