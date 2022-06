"Wielki dzień, wielkie wydarzenie dla Ukraińców". Decyzja Komisji Europejskiej "to też broń przeciwko Rosji"

czytaj dalej

Około 200 skrzynek z przewożonym piwem wypadło z ciężarówki, a butelki wyspały się do przydrożonego rowu - to efekt kolizji do jakiej doszło na drodze krajowej nr 17 w Ignasinie (Lubelszczyzna). Kierowca tłumaczył policjantom, że nie wie, jak doszło do zdarzenia. Miał szczęście, bo nic mu się nie stało. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości tysiąca złotych.