Tusk o "scenariuszu Putina" i "miejscowych idiotach"

Szef rządu opublikował we wtorek rano post. "Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych" - napisał.

W najbliższy piątek prezydent USA Donald Trump zamierza spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce. Tematem ich rozmów ma być zawieszenie broni w wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.