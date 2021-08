Burze na Lubelszczyźnie. Pozrywane dachy, brak prądu, zniszczone schronisko dla psów

Zerwane dachy budynków gospodarczych, uszkodzone domy i powalone drzewa to skutki gwałtownej burzy, która przeszła przez powiaty rycki i łukowski na Lubelszczyźnie. W gminie Kłoczew strażacy do późna zabezpieczali budynki i drogi, dziś wznowili działania. W miejscowości Gózd wichura zniszczyła schronisko dla psów.

Relacje mieszkańców

- Jeden budynek gospodarczy położył się zupełnie, na drugim budynku gospodarczym mam pozrywany dach, wszystko praktycznie jest do remontu, budynek cały praktycznie do odbudowy - mówił sąsiad mężczyzny.

Zniszczone schronisko dla zwierząt

Sytuacja pogodowa w regionie

- Około godziny 15 przechodziła niewielka strefa burzowa, rozwinęły się trzy większe komórki burzowe w pasie od Łukowa po Puławy. Mogło dojść do uderzenia wiatru szkwałowego, gdyż burze szybko się przemieszczały. To sprzyja uderzeniom wiatru na czole chmury, co równa z ziemią wszystko na swojej drodze - przekazała Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl