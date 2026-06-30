To "podstawowy grzech" na polskich plażach. "Samorządy ułatwiają ten proceder"
Polska policja we wpisie na X przekazała, że od 1 czerwca utonęło 61 osób, natomiast tylko minionej doby - cztery.
Jak możemy zapobiec takim tragediom, kiedy jesteśmy jeszcze na brzegu? - Przede wszystkim starajmy się korzystać z kąpielisk strzeżonych, tam, gdzie ratownicy wodni stanowią jakby firewall, czyli pilnują naszego bezpieczeństwa, obserwują taflę wody i są do tego przeszkoleni, żeby właśnie wyłapywać takie momenty, kiedy człowiek tonie w ciszy. To jest podstawowy, najważniejszy element bezpieczeństwa, który gwarantuje nam bezpieczne przeżycie wakacji - mówił w TVN24 dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
Ratownicy wskazują problem na plażach. "Dostęp do alkoholu jest w zasięgu ręki"
Kluska zwrócił też uwagę na - jak to określił - "podstawowy grzech" na polskich plażach, czyli spożycie alkoholu. Ocenił, że samorządy "ułatwiają ten proceder". - Blisko plaż dostęp do alkoholu wszelkiej maści, nie tylko niskoprocentowych, ale i wysokoprocentowych, jest w zasadzie w zasięgu ręki - opisał Kluska.
Napoje alkoholowe można też kupić w barach na samych plażach. Tymczasem temat utonięć po spożyciu alkoholu powraca co roku. - Nie wchodźmy po alkoholu do wody. Przez to jest najczęściej i najwięcej utonięć w ciągu całego roku - zwracał uwagę na antenie TVN24 ratownik Michał Adamski.
- Myślimy, że jesteśmy niezniszczalni. Kiedy pijemy alkohol, to tak naprawdę nie odczuwamy temperatury, tracimy punkt odniesienia - mówiła z kolei dziennikarka tvn24.pl Anna Kwaśny, autorka tekstów o tym, jak być bezpiecznym nad wodą.
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"Woda po kolana" i nagle ktoś znika. Groźne miejsca
Sebastian Kluska podkreślił też, że "będąc na wczasach, zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa". - W pewnym momencie wpada idea: wchodzimy do wody. Robimy to gwałtownie. O ile młode serce młodego człowieka jest w stanie ten szok termiczny jakoś uregulować, to niestety w pewnym wieku może dojść do zatrzymania akcji serca - przypomniał.
Dodał, że często nie znamy dna w miejscu, w którym się kąpiemy. - Idziemy się kąpać w pobliżu budowli hydrotechnicznych, w pobliżu ostróg brzegowych, gdzie następują wgłębienia bardzo blisko tych urządzeń - powiedział. - Jest taki filmik, zrobiony przez ratowników wodnych, na którym ratownik idzie, ma wodę po kolana, a przed samą ostrogą wodną nagle znika pod wodą - opisał.
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