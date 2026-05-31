Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To nie jest ustawa dla gwiazd". Ministra kultury o nowym projekcie

|
31 1925 fpf gosc-0064
Marta Cienkowska o projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
To jest ustawa dla tych, którzy pracują na umowę o dzieło, od projektu do projektu i bardzo często muszą wybierać, czy opłacą sobie składkę, czy chleb - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra kultury Marta Cienkowska. Odniosła się w ten sposób do projektu ustawy w sprawie zabezpieczenia socjalnego dla artystów. Mówiła też, że postawa Sławomira Mentzena i Konfederacji wobec projektu jest "oburzająca".

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne. Celem ustawy jest włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy, a jej głównymi beneficjentami mają być artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

Sprawę komentowała w niedzielnych "Faktach po Faktach" ministra kultury Marta Cienkowska. Wyjaśniała, że jedynie około ośmiu procent artystów ma umowę o pracę na czas nieokreślony, a większość z nich pracuje na umowę o dzieło, przez co wypada z systemu ubezpieczeń społecznych.

- Ta ustawa jest dla tych, którzy mają przychód poniżej płacy minimalnej i tylko dla tych - mówiła. - Dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia państwa i nie są w stanie opłacić sobie samodzielnie składek, bo przypominam, że umowa o dzieło nie jest umową oskładkowaną - zaznaczyła.

"Szacunkowy koszt dopłat wynosi 3 mld zł". Kontrowersje wokół świadczeń dla artystów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szacunkowy koszt dopłat wynosi 3 mld zł". Kontrowersje wokół świadczeń dla artystów

BIZNES

Cienkowska: to nie jest ustawa dla gwiazd

Odniosła się do doniesień, że korzyści z ustawy mają czerpać również bogaci celebryci. - To nie jest ustawa dla tych, którzy zarabiają dobre pieniądze. To nie jest ustawa dla gwiazd. To nie jest ustawa dla tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. To jest ustawa dla tych, którzy pracują na umowę o dzieło, którzy pracują od projektu do projektu i bardzo często muszą wybierać, czy opłacą sobie składkę, czy opłacą sobie chleb - oznajmiła.

Jak mówiła, wedle danych jej resortu wsparcie wedle przepisów nowej ustawy może objąć nawet 21 tysięcy osób. Podkreśliła przy tym, że przystąpienie do programu jest dobrowolne.

-  Przeprowadziliśmy szerokie badania dotyczące w ogóle rynku artystycznego (...) i wiemy, że bardzo dużo ludzi w Polsce  zarabia poniżej średniej krajowej, a poniżej płacy minimalnej  jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, a jednocześnie tworzą naszą przestrzeń, tworzą naszą kulturę i z ich pracy korzystamy codziennie - powiedziała.

Marta Cienkowska
Marta Cienkowska
Źródło zdjęcia: TVN24

Ministra o Mentzenie: oburzające

Ministrę kultury pytano także o słowa lidera konfederacji Sławomira Mentzena, który komentując zaproponowany projekt ustawy we wpisie na X, napisał, że "jeżeli artysta nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą. Nie tworzy sztuki, tylko badziew. A jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orżnąć na kasę, to jest jeszcze złodziejem". Wezwał także do zakończenia - jak napisał - "finansowania nierobów, beztalenci i darmozjadów".

-  Przede wszystkim jestem zszokowana tymi słowami. Nie rozumiem, dlaczego my w przestrzeni publicznej w ten sposób ze sobą rozmawiamy - odparła Cienkowska.

Dodała, że Mentzen mógłby wygłosić jakąkolwiek opinię na ten temat, lecz "nie w ten sposób". - Dlaczego my używamy tak mocnych słów w przestrzeni publicznej, obrażając ludzi, którzy de facto tworzą naszą kulturę i naszą tożsamość? - pytała.

- Oburzające jest to zachowanie i oburzająca jest ta postawa nie tylko tego pana. W ogóle środowisko Konfederacji stara się nas absolutnie podzielić i używa słów, których nie należy używać w przestrzeni publicznej - oceniła.

OGLĄDAJ: Fakty po Faktach
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
krwawe trofeum nosorozec
"Absolutnie przerażający widok". Tu kończy się polowanie
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
Wywiad medyczny
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
Marta Cienkowska
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Prognozowane opady w Polsce w poniedziałek po południu
Dostawa deszczu w Polsce. Tu spadnie go najwięcej
METEO
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Chora Polka w Pekinie. Zapowiedź Kosiniaka-Kamysza
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Wołodymyr Zełenski
IRIS-T dotarł na Ukrainę. Apel Zełenskiego
Świat
Przedstawiciel WHO w Demokratycznej Republice Konga podczas kampanii prewencyjnej przeciwko wirusowi ebola
Wirus ebola zagraża kolejnym krajom. "Reakcja na epidemię była spóźniona"
Świat
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
METEO
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
WARSZAWA
6 min
pc
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Małe dziecko wpadło do stawu, reanimowali je rodzice
Kraków
imageTitle
Polacy rozczarowali z Ukrainą. Nieudane nowe otwarcie
EUROSPORT
imageTitle
Wróg Świątek urósł w siłę. To głównie z nim przegrała w Paryżu
EUROSPORT
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
METEO
imageTitle
Marzenie spełnione. Maja z Cancer Fighters u boku Lewandowskiego
EUROSPORT
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Ostrzeżenia IMGW. Tu w nocy może być niespokojnie
METEO
Opady deszczu nocą
Noc przyniesie przedsmak poniedziałkowej aury
METEO
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
Czarno na białym
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Od poniedziałku nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie
WARSZAWA
FKA twigs podczas Montreux Jazz Festival (lipiec 2025)
Brytyjczycy ratują sytuację. Taki był Orange Warsaw Festival 2026
Tomasz-Marcin Wrona
56 min
pc
"Daje możliwości, ale zabiera prywatność". Czy jesteśmy świadomi konsekwencji?
Szkody po nawałnicy w Balcarzowicach
Trąba powietrzna pozrywała dachy. Teraz trwa walka z czasem
METEO
Żydowscy osadnicy umieszczają izraelską flagę na szczycie budynku w miejscowości Sa-Nur na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu (19 kwietnia 2026 r.)
"Być może przekroczymy punkt, z którego nie będzie już odwrotu"
Monika Winiarska
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica