Pasławska: ministra Nowacka zdecydowała się na pewną konfrontację Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska i poseł Lewicy Tomasz Trela rozmawiali w "Kropce nad i" w TVN24 o wprowadzeniu do szkół nieobowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Z danych warszawskiego ratusza wynika, że 86 procent uczniów szkół ponadpodstawowych nie uczęszcza na te zajęcia.

Rodzice wypisują dzieci z edukacji zdrowotnej. "Przeciążenie systemu"

- Dzisiaj bardzo trudno oceniać jeszcze kwestię wprowadzenia lekcji edukacji zdrowotnej, skoro nie było odwagi, aby ona była obowiązkowa. (Jeżeli) jest fakultatywna, to nie można oceniać decyzji rodziców. Na to przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli skonfrontować tych, którzy się uczyli na lekcjach edukacji zdrowotnej i tych, którzy podjęli inną decyzję - mówiła Pasławska.

Dodała, że część rodziców rezygnuje z tych zajęć "nie z powodów ideologicznych, tylko z powodów przeciążenia systemu edukacji". - To jest wyzwanie dla ministry edukacji (Barbary Nowackiej), aby zmniejszyć podstawy programową - stwierdziła posłanka.

Pasławska: ministra Nowacka przyjęła styl konfrontacyjny

- Lewica i ja bardzo wyraźnie mówiliśmy, że edukacja zdrowotna powinna być przedmiotem obowiązkowym - podkreślił natomiast Trela. Uzupełnił, że stało się tak, bo "nie było zgody w koalicji".

Pasławska mówiła dalej, że nie uważa, aby program edukacji zdrowotnej był "ideologiczny". - Ale pani minister edukacji w taki sposób to przedstawiła. W związku z tym ona się zdecydowała na pewną konfrontację. Ja uważam, że to jest błąd - zaznaczyła.

Trela zapowiedział, że jego formacja będzie robić "absolutnie wszystko, żeby taki przedmiot był obowiązkowy". - Widzimy, że młodzież w liceach się wypisuje, dlatego że chce wcześniej pójść do domów. Gdyby to był przedmiot obowiązkowy, każdy by czegoś nowego, dobrego, pożytecznego się dowiedział - stwierdził.

Pasławska przywołała też ograniczenie przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny w tygodniu. - Tutaj mam zdanie liberalne, ale styl był absolutnie niedopuszczalny. On doprowadził tylko do konfliktu, nie było żadnego dialogu. Taki styl przyjęła pani minister Nowacka - oceniła posłanka PSL.

Będzie zawiadomienie do prokuratury na Ziobrę

Trela w poniedziałek rano zapowiedział, że komisja ds. Pegasusa, której jest wiceprzewodniczącym, złoży w tym tygodniu zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego, a obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobrę. W "Kropce nad i" powiedział, w których dniach należy spodziewać się ruchu komisji.

- Zbigniew Ziobro z wielką ostentacją powiedział: "to ja wymyśliłem, to ja byłem inicjatorem (zakupu Pegasusa - red.)". Dlatego w tym tygodniu będzie złożone do prokuratury zawiadomienie na Zbigniewa Ziobrę. Nie będziemy czekać do końca prac komisji - mówił. Zapowiedział, że zawiadomienie zostanie przesłane w środę lub czwartek.

Poseł Lewicy podkreślił, że Ziobro był ministrem konstytucyjnym i był "głównym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości", z którego został zakupiony system Pegasus oraz że Ziobro "wiedział, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie daje potwierdzenia bezpieczeństwa tego programu".

OGLĄDAJ: Przyszłość Hołowni. Trela: jak można traktować go poważnie?