"Nie może być tak, że udzielane są wyłącznie świadczenia w formie teleporady"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej współpracy Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia w czasie pandemii COVID-19 rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec stwierdził, że "znacząco wzrosły sygnały" związane z utrudnionym dostępem do lekarzy. Rzecznik poinformował, że w związku z tym rozpoczęto kontrole w placówkach, ale, jak podkreślił Bartłomiej Chmielowiec - nie po to, by nakładać sankcje, lecz by te sygnały wspólnie zweryfikować.