Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tajemnica zawodowa a Pegasus. Jak Zbigniew Ziobro chciał zmienić prawo i dlaczego się nie udało

Zbigniew Ziobro
Święczkowski pytany o materiały pozyskane przez Pegasusa z urządzeń Giertycha
Źródło: TVN24
Za rządów PiS wprowadzono szereg zmian w prawie, aby teoretycznie legalizować wykorzystywanie systemu Pegasus - pisze "Gazeta Wyborcza". Dziennik wskazuje, że niektórych zmian Zbigniewowi Ziobrze nie udało się wprowadzić i zwraca uwagę na to, że w tym samym czasie dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński dotarł do pierwszej informacji na temat zakupu najdroższego w historii polskich służb systemu do inwigilacji.
Kluczowe fakty:
  • System Pegasus został zakupiony jesienią 2017 roku dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego ze środków otrzymanych między innymi z Funduszu Sprawiedliwości.
  • Pegasus teoretycznie jest przeznaczony do zapobiegania terroryzmowi czy korupcji, jednak w Polsce wykorzystywano go do inwigilowania przeciwników politycznych PiS.
  • "Wyborcza", opisując, dlaczego mimo szeregu zmian prawnych za rządów PiS nie udało się wprowadzić tych dotyczących tajemnic zawodowych, przypomina, że w 2018 roku dziennikarz tvn24.pl dotarł do informacji o zakupie systemu Pegasus.

Jak pisze "Wyborcza", dotychczas w śledztwie dotyczącym inwigilowania systemem Pegasus status pokrzywdzonych ma 38 osób. Jako jeden z przykładów dziennik wymienia posła KO Romana Giertycha - wcześniej pełniącego funkcję adwokata polityków ówczesnej opozycji. W 2019 roku do jego telefonu włamywano się Pegasusem kilkanaście razy w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzania środków ze spółki Polnord. Prokuratura na początku tego roku umorzyła śledztwo.

"Prokuratura Krajowa ma dowody wskazujące, że w związku z inwigilacją Giertycha prawo miał złamać m.in. prezes TK Bogdan Święczkowski, w czasach PiS prokurator krajowy. W tle jego sprawy pojawia się temat naruszania tajemnicy adwokackiej i obrończej" - czytamy.

Jak pisze dziennik, w wyniku wydania podwładnemu polecenia kontroli i skopiowania materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzonych z użyciem Pegasusa miało dojść do ujawnienia tajemnicy adwokackiej oraz obrończej osobie nieupoważnionej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ziobro ma "propozycję" dla prokuratury

Ziobro ma "propozycję" dla prokuratury

Dorota Brejza: Ziobro jest szkodnikiem

Dorota Brejza: Ziobro jest szkodnikiem

"Wyborcza" zwraca w związku z tym uwagę na to, że "operacja wykorzystania w Polsce Pegasusa została przez PiS drobiazgowo przygotowana prawnie". Jednak mimo wprowadzeniu wielu zmian w przepisach - gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro - nie udało się wprowadzić ich w kontekście tajemnic zawodowych. 

System Pegasus a zmiany w prawie

"Wyborcza" wymienia szereg zmian prawnych, do których miało dojść w związku z potencjalnym użyciem Pegasusa. Jedną z nich jest zmiana regulacji dotycząca służb w lutym 2016 roku, gdy wprowadzono przepis umożliwiający "ofensywną inwigilację".

"Wynika z niego, że kontrola operacyjna może polegać na 'uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych na informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych lub teleinformatycznych'. Czyli może polegać na wejściu na smartfon" - wyjaśniono.

Jak czytamy, zanim wprowadzono ten przepis, "we wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej był wymóg wskazania środka technicznego, przy użyciu którego kontrola miała być dokonana". Został on jednak zlikwidowany, co spowodowało, że to służby podejmowały decyzję o środku technicznym, którym miała być przeprowadzona kontrola.

OGLĄDAJ: Ziobro: inicjatorem zakupu Pegasusa byłem ja, decyzję podjął Woś
pc

Ziobro: inicjatorem zakupu Pegasusa byłem ja, decyzję podjął Woś

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Od tego samego roku wprowadzono również - jak podaje "Wyborcza" - zasadę dopuszczalności dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa, co mogło być zrobione "na wypadek kwestionowania legalności dowodów pozyskanych przez Pegasusa". "Kodeks postępowania karnego dyskwalifikuje jedynie dowody w przypadku najdrastyczniejszych naruszeń: gdy funkcjonariusz uzyskał je w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności" - napisano.

"Legislacyjny kwiatek" i tajemnica zawodowa

Dziennik przypomina również o jesieni 2018 roku, gdy resort sprawiedliwości przygotował projekt obszernej nowelizacji procedury karnej. Wówczas media, które dotarły do jego treści, odkryły - jak napisano - "legislacyjny kwiatek, który próbowano po cichu przepchnąć".

"Wczesną jesienią 2018 r. zmiany nie wiązano z zakupem i wykorzystaniem Pegasusa. Dziś, z perspektywy lat, wiele wskazuje na to, że także to rozwiązanie miało związek z jego wykorzystaniem. Zgodnie ze wspomnianym projektem prokuratorzy uzyskaliby bowiem możliwość samodzielnego decydowania w śledztwie o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, dziennikarskiej, czy lekarskiej. Na taką zmianę naciskali śledczy związani z Ziobrą" - czytamy.

Czy Ziobro wróci do kraju? Poseł PiS: nie planuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Ziobro wróci do kraju? Poseł PiS: nie planuje

Ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł miał bronić rozwiązania i przekonywać, że przyspieszy ono postępowania, a także odciąży sądy, które podejmują decyzje w sprawie tajemnic zawodowych.

Robert Zieliński o Pegasusie

Ujawnienie przez media szczegółów projektu resortu sprawiedliwości wywołały szerokie oburzenie, a także protesty dziennikarzy i środowisk prawniczych. "Najpierw wycofano się z pomysłu uchylenia tajemnicy dziennikarskiej przez prokuratora, a na początku października 2018 r. całkowicie zrezygnowano ze zmiany dotyczącej uchylania tajemnicy przez prokuratora" - przypomina dziennik.

Zauważono również, że wówczas dominowało przekonanie, że z wprowadzenia zmian zrezygnowano pod presją krytyki, jednak obecnie wiele wskazuje, że powód mógł być inny.

W 2018 roku dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński ujawnił, że CBA jest w posiadaniu nowego i najdroższego w historii polskich służb systemu do inwigilacji telefonów i komputerów. Chociaż wówczas nie pojawiła się w nim nazwa Pegasus, nasi czytelnicy mogli dowiedzieć się, że zakup ten kosztował ponad 33 miliony złotych i był sfinansowany "ze specjalnego funduszu, z którego państwo miało wspomagać ofiary przestępstw".

"Jest prawdopodobne, że wystraszono się powiązania tej informacji ze zmianami dotyczącymi tajemnic. To wywołałoby nieporównywalnie większe wzburzenie, a tak władze PiS jeszcze długo zaprzeczały, że Pegasus jest w Polsce stosowany i skrojono pod niego szereg przepisów" - podsumowuje dziennik.

OGLĄDAJ: Kto ma służby, ten ma władzę? "Prezydent się tu okiwał, a Tusk go przechytrzył"
Nawrocki

Kto ma służby, ten ma władzę? "Prezydent się tu okiwał, a Tusk go przechytrzył"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: "Wyborcza", PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
PegasusZbigniew ZiobroMinisterstwo Sprawiedliwości
Czytaj także:
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
W piwnicy wybuchł gaz. Nie żyje jedna osoba
Kujawsko-Pomorskie
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy kanalizację, fundamenty i chodniki. Miejscy ogrodnicy walczą z inwazyjnym gatunkiem
WARSZAWA
Pilne
Żurek: czekamy na listę nazwisk
Polska
Nie żyje pudel Brownie
Pies wybiegł z posesji, Brownie nie przeżył ataku
Białystok
Hiszpania, burza
Burza Claudia w Hiszpanii. Fale sięgały sześciu metrów
METEO
Rosja. Humanoidalny robot AIDOL
Rosjanie zaprezentowali robota. Przeszedł kilka kroków i padł
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP
BIZNES
imageTitle
Polska - Holandia w eliminacjach mistrzostw świata. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
skl2
"Uzurpacja uprawnień". Politycy o prezydenckiej odmowie nominacji sędziów
Polska
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Lider niemieckiej skrajnej prawicy: Polska też może stać się dla nas zagrożeniem
Świat
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
WARSZAWA
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
METEO
imageTitle
Wyznaczono sędziego meczu z Holandią. Lepiej kojarzy się Polakom
EUROSPORT
Książę William w Brazylii. Doroczna gala Earthshot Prize
Książę William nieoczekiwanie pojawił się w słynnym show
Kultura i styl
Daniel Obajtek
393 600 złotych i "wykorzystanie zależności służbowej". Obajtek usłyszał zarzut
Polska
shutterstock_2245793859
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu
BIZNES
Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
68-latek śmiertelnie postrzelony na polowaniu
Lublin
Belgrad. Dawna siedziba Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Zięć Trumpa buduje luksusowy kompleks. W miejscu ruin, które stały się symbolem
Świat
imageTitle
Niespodziewana decyzja legendy polskiej siatkówki. "Wielka strata"
EUROSPORT
42-letni mężczyzna ranił nożem dwie osoby w kancelarii komorniczej w Łukowie (woj. lubelskie)
Zadał komorniczce niemal 40 ciosów nożem. Jest prawomocny wyrok
Lublin
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra. To będą bardzo trudne dni
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki: odmawiam nominacji 46 sędziów
Polska
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Rekordowy kontrakt PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
BIZNES
imageTitle
Ibrahimović wkracza do gry. Lewandowski coraz odważniej łączony z Milanem
EUROSPORT
Centrum handlowe w Opolu
Pożar w centrum handlowym. Ewakuowano 600 osób
Opole
17-letni kierowca został doprowadzony na przesłuchanie
Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-latek z zarzutem
Trójmiasto
wiza usa shutterstock_2248397147
Masz nadciśnienie albo depresję? Zapomnij o American Dream
Zdrowie
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
METEO
Moment zatrzymania mężczyzny
37-latek był torturowany, uciekł przez okno. Tak zatrzymali kolejnego podejrzanego
Łódź
Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej
Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica