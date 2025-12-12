Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Tacy ludzie, jak pan Kliś, doprowadzili do tego, że czasem przychodzi się wstydzić"

|
AdobeStock_611102726
Postępowanie wobec sędziego zamieszanego w aferę hejterską, za jazdę pod wpływem alkoholu
Źródło: TVN24
Znany z afery hejterskiej sędzia Dariusz Kliś z zarzutami, ale dotyczą one nie działań przeciw innym sędziom, ale jazdy kamperem pod wpływem alkoholu, rozbijaniem aut i zniszczenia mienia. Po tym pijackim rajdzie upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przeniesieniu go w stan spoczynku. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Były sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu Dariusz Kliś usłyszał zarzut dyscyplinarny dotyczący uchybienia godności zawodu sędziego. 18 sierpnia wracał kamperem ze stacji benzynowej, mając ponad dwa promile alkoholu we krwi. - Miał wyjaśniać policji, że jechał do CPN-u po piwo - powiedziała rzeczniczka Sądu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Małgorzata Lamparska. Wracając, rozbił inne auta i ogrodzenie.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat"

- To niestety zupełnie niesłusznie rzutuje na całe środowisko sędziowskie, ale tacy ludzie, jak pan Kliś albo ci zasiadający w KRS, doprowadzili do tego, że dziś czasem przychodzi się wstydzić za to, że wykonuje się zawód sędziego - ocenia prezes Stowarzyszenia "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński.

Sędzia z "afery hejterskiej" uszkodził dwa auta. Reakcja ministra i śledztwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sędzia z "afery hejterskiej" uszkodził dwa auta. Reakcja ministra i śledztwo

Wrocław

Sędzia zamieszany w aferę hejterską

Sędzia Kliś swój awans zawodowy zawdzięcza Zbigniewowi Ziobrze, który mianował go prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. - Kliś jest symbolem upadku sędziego za władzy PiS. Wysoko awansował, a po władzy PiS nie dość, że stracił funkcje i wrócił do orzekania w sądzie rejonowym na najniższym szczeblu, dodatkowo odwrócili się od niego dawni koledzy, został sam - mówi Mariusz Jałoszewski z OKO.press.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Takie działania stanowią uchybienie godności urzędu sędziego"

Dariusz Kliś był także zamieszany w aferę hejterską. Chodzi o grupę "Kasta" na komunikatorze WhatsApp, na której sędziowie bliscy Zbigniewowi Ziobrze wymieniali się informacjami i atakowali sędziów stających w obronie praworządności.

- Kliś był w gronie sędziów skupionych wokół byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Ci sędziowie pomagali ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze przejmować kontrolę nad sądami - mówi Jałoszewski.

"Mała Emi" winna. Zapadł prawomocny wyrok w aferze hejterskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mała Emi" winna. Zapadł prawomocny wyrok w aferze hejterskiej

Kraków

- Był osobą, która odpowiadała za kontaktu z ludźmi w upolitycznionej KRS, żeby przepychać określone kandydatury - dodaje Bartłomiej Przymusiński.

Problemy z prawem sędziego Klisia

Prokuratura domaga się uchylenia immunitetów pięciu sędziom biorącym udział w aferze hejterskiej. Problem w tym, że wnioski trafiają do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, która jest w większości złożona z neo-sędziów. W konsekwencji żaden immunitet nie został jeszcze uchylony. Neo-KRS w ostatnim czasie podjęła także uchwałę, na mocy której sędzia Kliś został przeniesiony w stan spoczynku.

- Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby sędzia przechodził w stan spoczynku, uciekając przed odpowiedzialnością dyscyplinarną. To nie powinno mieć miejsca - mówi sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek. - Jeżeli jest podejrzenie popełnienia takiego występku, to sędzia powinien za to odpowiedzieć przed sądem - dodaje.

Dlatego sędzia mimo wszystko usłyszał zarzut przewinienia dyscyplinarnego. - Został przeniesiony w stan spoczynku, ale to nie oznacza, ze nie może ponieść odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej. Bo odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu grozi każdemu obywatelowi - komentuje Jałoszewski.

Wobec sędziego Klisia toczą się obecnie dwa niezależne postępowania - dyscyplinarne w sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz karne w prokuraturze w Zielonej Górze.

Sędzia w stanie spoczynku pobiera obecnie świadczenie w wysokości 75 procent wynagrodzenia zasadniczego, powiększonego o dodatek za wysługę lat. Wśród możliwych konsekwencji toczących się postępować jest zmniejszenie świadczenie, a nawet pozbawienie prawa do stanu spoczynku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewelina Kwiatkowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Rada SądownictwaAfera hejterskaPolska i Światsędziowie
Ewelina Kwiatkowska
Ewelina Kwiatkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
WARSZAWA
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
METEO
imageTitle
Późne kwalifikacje w Klingenthalu. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tajlandia, starcia na granicy z Kambodżą. Ewakuacja ludności
Rozwiązali parlament, kiedy na granicy wrze
Świat
Tallin
Polityk skazany za zdradę na 14 lat więzienia
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump: nie wiem, czy weźmiemy udział w spotkaniu na temat Ukrainy
Świat
Polski myśliwiec MiG-29
Awantura o samoloty, zarzuty dla pielęgniarek, ewakuacja szkoły
To warto wiedzieć
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
METEO
imageTitle
Lech uniknął porażki, ale ma czego żałować
EUROSPORT
Nicolas Sarkozy
Spędził w więzieniu 21 dni i napisał na ten temat książkę. "Modliłem się o to, żebym miał siłę"
Świat
imageTitle
Arcyważna wygrana Rakowa. Cel na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
imageTitle
Krótka przygoda Kowalskiego w Shoot Out 2025
EUROSPORT
imageTitle
Tego w Melbourne jeszcze nie było. Historyczna ceremonia i wyjątkowy gość
EUROSPORT
imageTitle
20 lat dyskwalifikacji za ustawianie meczów. Francuz odpocznie od tenisa
EUROSPORT
Mgła, zimno, noc
Prognoza zagrożeń IMGW. Tam warunki mogą być trudne
METEO
Donald Trump
Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"
Świat
imageTitle
Wzniecili pożar na stadionie zasłużonego klubu. Nie mają nawet 15 lat
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji
Świat
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
BIZNES
imageTitle
Startują, choć nie powinni. Wszystko przez kuriozalny przepis
EUROSPORT
imageTitle
Unikatowe otwarcie meczu snookera. "W normalnej odmianie to nie przystoi"
EUROSPORT
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
WARSZAWA
Jacek Semaniak
Jacek Semaniak nie żyje
BIZNES
Magdalena Biejat - Janusz Cieszyński
Biejat w "Kropce nad i": wpuścili prezydenta w maliny
Polska
imageTitle
Kuriozalny gol pogrążył Jagiellonię
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Wszyscy o tym słyszeli, rozmawiali i wiedzieli. Oprócz prezydenta"
Polska
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
BIZNES
epa12585574
Na nic świetny początek. Legia z kolejną porażką
EUROSPORT
Spadochroniarz w Australii utknął na stateczniku
To nagranie mrozi krew w żyłach. Spadochroniarz uwolnił się nożem
Świat
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica