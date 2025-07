Hołownia odbierze przysięgę. "Musimy zamknąć ten zadziwiający czas"

Nieuznawana izba SN przyjęła uchwałę o ważności wyborów prezydenta Źródło: TVN24

"Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Dlatego na 6.08 zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego" - oznajmił na X marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Każdy przypadek nieprawidłowości w komisjach musi sumiennie wyjaśnić prokuratura. A my musimy zamknąć ten zadziwiający czas, w którym najzagorzalsi przeciwnicy PiS, mówili czystym PiS-em ('Pani Marszałek, trzeba anulować, bo przegramy!'). I wrócić do roboty" - napisał.

Nieuznawana izba SN podjęła uchwałę

Kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN stwierdziła we wtorek ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta.

W uzasadnieniu wskazano, że duża liczba wniesionych protestów wyborczych nie zwiększyła wagi podniesionych w nich zarzutów, zaś żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na ogólny wynik wyborów. Łącznie do SN wpłynęło ponad 54 tys. protestów wyborczych. Za zasadne uznano 21, ale bez wpływu na ogólny wynik wyborów. Zgłoszono trzy zdania odrębne - dwa do uchwały i uzasadnienia, jedno do samego uzasadnienia.

