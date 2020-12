Hołownia o "mentalności kastowej" wśród duchownych. "Niektórzy z nich uwierzyli, że są ponad prawem"

Mam nadzieję, że to jeden z ostatnich aktów publicznego zgorszenia, który w wypadku tego zakonnika obserwujemy - powiedział w "Faktach po Faktach" szef ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. W TVN24 komentował słowa ojca Tadeusza Rydzyka, który podczas kazania stwierdził, że podejrzewany o tuszowanie pedofilii biskup jest "współczesnym męczennikiem".

W sobotę w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji urodzin Radia Maryja. Podczas mszy kazanie wygłosił między innymi ojciec Tadeusz Rydzyk. Powiedział między innymi, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w Kościele katolickim, to "współczesny męczennik". - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - pytał.

Do weekendowych wydarzeń z Torunia oraz słów o biskupie Janiaku odniósł się w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. - To brednie opowiadane pewnie z powodu jakiejś korporacyjnej lojalności. Być może biskup Janiak w szczególny sposób, wspierał, jak to się mówi językiem kościelnym, dzieła ojca Tadeusza Rydzyka - skomentował.

- Myślę też, że ojciec Tadeusz Rydzyk ma problem z mówieniem o nim per ojciec. Mam wrażenie, zwłaszcza po sobotnim wystąpieniu, że to jest obelga dla ojców - powiedział.

Dodał, że w jego rozumieniu "nazywanie ojcem kogoś, kto wyszydza gwałty dokonywane na dzieciach" oraz "nazywa męczennikami, tych, którzy są podejrzewani, bo nie skazani (w przypadku biskupa Janiaka - red.) o tuszowanie tego typu przestępstw" to "mentalność kastowa". - On jest częścią układu polityczno-biznesowo-kościelnego i jeżeli atakują którąś z części tego układu, to trzeba się bronić oraz powiedzieć gdzie jesteśmy my, a gdzie jest wróg - stwierdził.

- Ojciec Tadeusz Rydzyk odkąd pojawił się na polskiej scenie publicznej, a później politycznej, zawsze żył z tego, że miał jakiegoś wroga, zawsze przeciwko jakiemuś wrogowi kogoś buntował, zawsze bronił ludzi przed jakimś wrogiem, zawsze podkręcał lęk, a nie koncentrował się na nadziei - wymieniał. - Mam nadzieję, że to jeden z ostatnich aktów publicznego zgorszenia, który w wypadku tego zakonnika obserwujemy - podsumował.

"Niektórzy z nich uwierzyli, że są ponad prawem"

Dopytywany o wspomnianą przez siebie "mentalność kastową", Hołownia rozwinął myśl stwierdzając, że duchowni przy sprawach związanych z pedofilią, "muszą to sobie jakoś opowiadać, racjonalizować". - Oni muszą mieć do tego przekonywującą historię, że oto być może pozwalają sobie na mniejsze zło, żeby ocalić większe dobro. Ale w kodzie moralnym, jak już się zaczyna mówić o tym, że zgadzamy się na mniejsze zło, to nie ma znaczenia, czy zło jest mniejsze, czy większe - tłumaczył.

- A dlaczego jest to wyciszane? Mam jedną przyczynę, jeden prosty powód: kastowość, oderwanie od rzeczywistości, oderwanie od realnego życia, od realnych problemów, od realnych ludzi i od realnej miary - wymienił. - To jest absurdalne wbijanie sobie do głów, że ksiądz jest kimś lepszym i większym - powiedział. - Niektórzy z nich uwierzyli, że są ponad prawem, że są ponad jakimkolwiek porządkiem moralnym. Trzeba im przywrócić świadomość, że wcale poza nim nie są - zaznaczył.

Autor:akw/adso

Źródło: TVN24