Przesłuchanie Hołowni w sprawie "zamachu stanu"? Prokuratura: wpłynął wniosek

Hołownia o "zamachu stanu" Źródło: "Gość Wydarzeń" Polsat News

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia 25 lipca w telewizyjnym wywiadzie powiedział, że sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał tym samym "zamachu stanu". - Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - tłumaczył.

Pytany, kto składał mu te propozycje, odmówił wymienienia nazwisk. Wspomniał natomiast o politykach, prawnikach i ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich". Wypowiedź Hołowni wywołała polityczną burzę, a on sam zaczął się tłumaczyć:

Mecenas Bartosz Lewandowski przekazał wówczas, że w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie "wniosek dowodowy o przesłuchanie pana Marszałka w charakterze świadka".

"W nawiązaniu do kolejnych medialnych doniesień o podżeganiu pana Marszałka Szymona Hołowni do uniemożliwienia zaprzysiężenia Prezydenta-elektra Karola Nawrockiego, a przez to zmiany ustroju państwa i zamachu stanu, informuję, że w imieniu pokrzywdzonej Krajowej Rady Sądownictwa złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek dowodowy o przesłuchanie pana Marszałka w charakterze świadka" - napisał na X.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie: będziemy chcieli przesłuchać Hołownię

Wpłynięcie pisma potwierdził w poniedziałek tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. - Dziś zapoznał się z nim prokurator okręgowy i został mu nadany bieg - doprecyzował.

- W ramach czynności sprawdzających my będziemy próbowali przesłuchać w charakterze świadka między innymi pana marszałka Sejmu - poinformował.

Jak tłumaczy prokurator Skiba, przesłuchanie Hołowni może doprowadzić albo do wszczęcia postępowania przygotowawczego, albo do decyzji o odmowie jego wszczęcia.

Prokurator Skiba mówił również, że materiały z ewentualnego przesłuchania Hołowni mogą zostać dołączone do "postępowania dotyczącego zbrodni zamachu stanu", które w lutym zostało wszczęte przez prokuratora Michała Ostrowskiego po zawiadomieniu od prezesa kwestionowanego w obecnym kształcie Trybunału Konstytucyjnego. Ostrowski, bliski człowiek Zbigniewa Ziobry, w połowie lutego został jednak zawieszony w czynnościach na sześć miesięcy przez ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara w związku z podejrzeniem przekroczenia przez niego uprawnień w związku z pełnieniem funkcji zastępcy prokuratora generalnego.

Pod koniec lutego śledztwo w sprawie "zamachu stanu" zostało przejęte właśnie przez stołeczną prokuraturę okręgową.

Prokurator Skiba mówi jednak, że na tym etapie "trudno powiedzieć", czy materiały z przesłuchania Hołowni zostaną włączone do już toczącego się śledztwa. - Bo być może będzie tak, że to będzie dotyczyło zupełnie innych czynów, innych okoliczności, które nie zawierają się w ramach tamtego postępowania dotyczącego zbrodni zamachu stanu - mówił dalej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Szymon Hołownia w Sejmie Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Prokuratura o terminie przesłuchania Hołowni

Jednocześnie prokurator Skiba przekazał, że na razie nie ma wyznaczonej daty przesłuchania Hołowni.

- Na pewno czynności muszą być w odpowiedni sposób wcześniej zaplanowane, uzgodnione i od tego jest konkretna wymiana maili, konkretna wymiana korespondencji z Kancelarią Sejmu. Być może uda się w ciągu dni albo w ciągu kilku tygodni ustalić termin dogodny dla marszałka Sejmu, tak by nie kolidował z jego pracą i zaangażowaniem w pracę Sejmu - dodał.

Doradca prezydenta: Duda planuje spotkanie z Hołownią

W poniedziałek w "Expressie Wieczornym" na Youtube doradca prezydenta Łukasz Rzepecki powiedział, że Andrzeja Dudę bardzo zaniepokoiły słowa marszałka Hołowni o zamachu stanu.

Poinformował, że pod koniec tygodnia prezydent planuje spotkanie z Hołownią właśnie w tej kwestii. Jak zaznaczył, do rozmowy miało dojść już wcześniej, ale marszałkowi Sejmu uniemożliwiły udział w niej względy prywatne.

- W okolicach piątku to spotkanie się odbędzie. I też nie wykluczałbym zawiadomienia ze strony czy to Kancelarii Prezydenta, czy samego pana prezydenta Andrzeja Dudy po rozmowie z panem marszałkiem Szymonem Hołownią w związku z tymi doniesieniami, czy to wypowiedzianymi słowami przez pana marszałka Szymona Hołownię - powiedział Rzepecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD